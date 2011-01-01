Rossi (Pd), serve fare chiarezza sulla Città della Salute

"La sitcom sulla Città della Salute si arricchisce di una nuova puntata, con il (già?) commissario Schael che sarebbe pronto a presentarsi in ufficio in corso Bramante lunedì mattina. Sorrisi amari a parte, ribadiamo con forza la necessità di una informativa in commissione sul venire meno dei presupposti per un commissario a Città della Salute in soli 5 mesi e sulla conseguente nomina del nuovo direttore. Su questa vicenda serve davvero fare chiarezza". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Domenico Rossi (Pd), che aggiunge: "Abbiamo appreso con insoddisfazione che la conferenza dei capigruppo non ha ritenuto di calendarizzare l'informativa nella prossima settimana nonostante le richieste delle opposizioni. Esprimiamo solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che devono subire questo teatrino frutto di una gestione allo sbando da parte della giunta regionale. Mancano 111 alla tradizionale messa in onda di 'Una poltrona per due': riuscirà per allora l'assessore Riboldi a ridare una governance chiara alla più grande azienda ospedaliera del Piemonte?".