Da lunedì al via candidature per la presidenza della Crui

Si apre la partita per la successione alla prima donna rettrice che nel novembre 2023 è diventata presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, Giovanna Iannantuoni. I nomi dei candidati si conosceranno solo lunedì 8 ma secondo le indiscrezioni a correre per lo scranno più alto alla Conferenza dei rettori sono ben 5, due donne e tre uomini. Si tratta della rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci, professoressa di Statistica e membro della giunta Crui e della rettrice di Ferrara, l'economista Laura Ramaciotti. Se la vedranno con il rettore di Napoli Parthenope Antonio Garofalo, il rettore di Foggia Lorenzo Lo Muzio e il suo collega dell'Università di Palermo, il radiologo Massimo Midiri. Si inizierà a votare giovedì 25 settembre.