Torna libero l'ex sindaco di Macugnaga, era ai domiciliari

Torna libero l'ex sindaco di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) Alessandro Bonacci, arrestato nei mesi scorsi per frode processuale, depistaggio e falso per la vicenda di una ordinanza, che la procura di Verbania ritiene falsa, prodotta per giustificare quanto fatto nell'ambito di un altro procedimento nel quale era indagato, che riguardava i lavori di ampliamento di una pista di accesso alla zona del rifugio Zamboni-Zappa, ai piedi del ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa. Bonacci, 84 anni, era ai domiciliari. Il giudice gli ha imposto il divieto di dimora a Macugnaga. La procura, intanto, ha chiuso l'indagine a suo carico. Bonacci, assistito dall'avvocato Christian Ferretti, ha venti giorni di tempo per farsi interrogare dagli inquirenti e presentare eventuali memorie difensive. Nei giorni scorsi, dopo le dimissioni dei consiglieri comunali, a Macugnaga è arrivato il commissario prefettizio Gerardo Corvatta. Guiderà il comune fino alle prossime elezioni.