Biella seguirà la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati

Biella seguirà domani la proclamazione dei santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. Alle 9.45 la cattedrale di Santo Stefano ospiterà il collegamento in diretta per la cerimonia di canonizzazione, a cui seguirà la messa solenne. Oggi alle 17.45 la parrocchia di Pollone ospiterà i vespri e la preghiera della novena, mentre in serata, alle 21, il Duomo di Biella accoglierà la veglia comunitaria. Domani, inoltre, in Cattedrale, la festa lascerà anche un segno concreto: la parrocchia invita famiglie, insegnanti e ragazzi a prendere parte alla funzione e a donare materiale scolastico per elementari e medie destinato alla Casa Emporio, un gesto di solidarietà in vista del nuovo anno . Pier Giorgio Frassati, nato nel 1901 a Torino, è da sempre una figura familiare per il Biellese. Nei giorni scorsi il Santuario di Oropa aveva organizzato una visita guidata dedicata alla figura del Beato. Pier Giorgio Frassati amava Profondamente Oropa: durante i soggiorni estivi a Pollone si alzava all'alba per raggiungere a piedi il Santuario, pregare in silenzio davanti alla Madonna Nera e tornare a casa prima che la famiglia si svegliasse. Un gesto semplice e nascosto, ma rivelatore della sua intensa spiritualità e del suo amore per Maria.