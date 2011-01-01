SACRO & PROFANO

Meloni manda in tilt i cattodem, ridotti a santini (elettorali) Pd

Mentre la premier riscuote applausi e scopre sintonia con mondi a lei finora distanti, il centrosinistra si ritrova spiazzato. I dem benedicono solo i fedeli "alla Bergoglio". Olivero fa la Messa-party, Frassati scuote i dogmi progressisti. La lezione di Leone XIV

L’ovazione tributata al discorso di Giorgia Meloni al Meeting di Cl ha traumatizzato i cattocomunisti e così si è riproposto l’antico e inconcludente dibattito estivo sulla presenza dei cattolici nel Pd in cui si è inserito anche Gianni Cuperlo, il quale ha fatto loro sapere che nel suo partito vi è «piena accoglienza per i cattolici alla Bergoglio». Pertanto, non sono ammessi i cattolici alla Paolo VI, alla Giovanni Paolo II, alla Benedetto XVI e alla Leone XIV, cioè la maggioranza di quei cattolici che non hanno mai accettato la subordinazione al secolarismo progressista.

Ma anche su Francesco qualcosa ci sarebbe da far notare a Cuperlo e cioè il documento Dignitas infinita del 2024 che sintetizza la posizione di Bergoglio su questioni cruciali come aborto, eutanasia, agenda Lgbt assume posizioni in piena aderenza alla dottrina cattolica e opposte a quelle del Pd. Sulle quali invece conviene la cattodem Rosy Bindi, più estremista di Cuperlo: «Da cattolica, non c’è una cosa che Elly Schlein dica su cui non sono d’accordo, compresi i temi eticamente sensibili». E questo proprio nei giorni in cui Leone XIV, parlando di cattolici e politica, diceva l’esatto contrario di quello che da decenni dicono i catto-progressisti (tema affrontato recentemente proprio sullo Spiffero).

Il papa ha infatti affermato che «il cristianesimo non si può ridurre ad una semplice devozione privata», invitando i cattolici a riferirsi alla Dottrina sociale della Chiesa e a non piegarsi alle direttive di partito o alle «colonizzazioni ideologiche» (Francesco) avendo il coraggio, quando si tratta di temi eticamente sensibili, di dire no. L’opposto cioè di quello che fanno i cattolici del Pd, ascoltando i quali viene in mente una delle folgoranti battute del cardinale Giacomo Biffi (1928-2015): «Non bisogna aver paura dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti non cattolici».

Nel dibattito si è inserito anche l’ex ministro Graziano Delrio cogliendo un aspetto tutt’altro che trascurabile della questione: «Giorgia Meloni ha una strategia efficace… ascolta ed entra in sintonia culturale con mondi lontani da lei, come Cl o la Cisl... il centrosinistra quella strategia non l’ha ancora trovata». Di uno stesso strabismo ecclesiale è affetta anche l’icona del progressismo subalpino in via di monumentalizzazione, don Luigi Ciotti, che in un'intervista, richiesto un suo giudizio sul ruolo dei profeti di oggi nella società, si limita a indicare papa Francesco e, per Torino, il cardinale Michele Pellegrino.

***

Un’estate senza le estroversioni del vescovo di Pinerolo, monsignor Derio Olivero, non sarebbe stata normale e infatti non sono mancate le sue consuete performance con la bandana d’ordinanza. Alcuni dei presenti alle celebrazioni annuali della Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta ci hanno scritto notando la disinvoltura con la quale, il 20 luglio scorso, ha celebrato la Messa, che secondo Derio «è un pic-nic» e ai pic-nic si deve stare seduti; dove è stato omesso il Gloria e invitato ognuno a dire il proprio Credo nel suo cuore. L’omelia commentava il Vangelo di Marta e Maria e, «poiché la storia la fanno gli altri», è stato un invito a essere sempre accoglienti, seguiva poi la dossologia paragonata a un brindisi con tanto di “Hip hip urrà”!»; la comunione – con l’Eucarestia conservata in contenitori di plastica – veniva poi distribuita anche a chi, pur non infermo, se ne stava seduto. Insomma, come diceva Benedetto XVI, la Messa ridotta a party.

Intervenendo poi al sinodo Valdese il 25 agosto, Derio ha affermato che è venuto il tempo di «un ecumenismo estroverso» e cioè di accantonare le questioni dottrinali, rubricate a semplici controversie interne, un po’ come l’alpinista che, invece di guardare la cima, indugia nell’osservare i suoi piedi e quindi a stancarsi presto. Ha così annunciato che per gennaio 2026 si terrà a Bari il primo simposio delle Chiese cristiane presenti in Italia con l’obiettivo di rendere le medesime «generative e fonte di coesione sociale» nello spazio pubblico. Se poi non si ha la stessa fede nella comprensione dell’Eucaristia o del ministero ordinato non importa, ciò che conta è andare avanti sulla via dell’unità.

***

Oggi salirà alla gloria degli altari, proclamato da papa Leone XIV, il beato Pier Giorgio Frassati, colui che San Giovanni Paolo II definì il «santo delle otto beatitudini» che fu l’esempio di una vita vissuta secondo i principi evangelici e l’esemplare modello della Gioventù di Azione Cattolica degli Anni Venti che sfida il tentativo, ricorrente, di farne una specie di antesignano del cattolico democratico.

Pier Giorgio fu tanto antifascista quanto anticomunista, ma su quest’ultimo aspetto, su cui vi sono varie testimonianze, si tace prudentemente. Egli voleva essere, per il suo zelo apostolico, un nuovo Savonarola come dimostra la sua adesione entusiasta al Terz'Ordine Domenicano; fu amico e confidente di molti padri del convento di San Domenico come ci disse il grande tomista padre Ceslao Pera (1889-1967) il quale di lui scrisse: «Egli diede tutto sé stesso con la sua esuberante energia al servizio della restaurazione cristiana. Rispettoso e subordinato al magistero della Chiesa, ebbe per il papa, i vescovi e per i sacerdoti quella filiale reverenza suggeritagli dal suo spirito di fede, che lo fece pronto ad ogni sacrificio, per rimanere fedelmente sottomesso alla loro direzione, sempre, anche quando ciò non era facile».

Frassati fece la vestizione nel Terz’Ordine Domenicano nel 1922, in occasione della chiusura del VII° centenario della morte di San Domenico ed emise la professione l’anno dopo ricevendo anche lo scapolare. Con esso assunse anche un nome nuovo, da lui stesso richiesto: fra Gerolamo, il nome del Savonarola, il frate ferrarese che egli ammirava per l’impeto e l’ardire con il quale denunciava l’immoralità dilagante della Firenze della fine del XV secolo, per l’austerità di vita e la «passione» per la salute delle anime. Ma anche, soprattutto, per l’idea cattolica del tempo perché si instaurasse omnia in Christo, per cui la dichiarazione scritta e voluta da Savonarola su Palazzo Vecchio: «Gesù Cristo, Re dei fiorentini per decreto del popolo». Qualcuno ha tentato un assai improbabile accostamento con il coetaneo Piero Gobetti (1901-1926) ma la distanza culturale e antropologica fra i due appare incommensurabile. Pier Giorgio faceva parte della schiera dei cattolici della «conquista» e non certo di quelli dell’«accompagnamento» o della «necessità dell’assenza» oppure, peggio ancora, della «Chiesa umile» del cardinale Roberto Repole. Proprio San Pio X fu loro di incoraggiamento: «Vi chiameranno papisti, retrogradi, intransigenti, clericali: siatene fieri».