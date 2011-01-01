Vannacci, "vannaccizzazione? Porto esperienza e cerco adepti"

"Vannacci porta la propria esperienza, i propri ideali, i propri principi all'interno di un partito politico e cerca più adepti possibile. Non vedo perché non si debba parlare di vannaccizzazione o di vannacismo". Così ha risposto ad Arezzo l'ex generale Roberto Vannacci, europarlamentare e vice segretario della Lega, ai giornalisti che gli chiedevano se accettava oppure no la definizione di vannaccismo. "L'accetto, assolutamente perchè ogni persona che entra all'interno di una istituzione, di una società, porta quanto di meglio può portare: porta la propria esperienza, i propri ideali, i propri principi e tenta di diffonderli all'interno dell'organizzazione della quale appartiene. Lo fanno gli ingegneri, lo fanno gli architetti, lo fanno gli economisti. E perché non lo dovrebbe fare anche anche Vannacci", ha detto sempre Vannacci ai giornalisti che lo attendevano ad Arezzo davanti alla casa di Sandro Mugnai, imputato di omicidio volontario per aver ucciso il vicino che dopo una lite gli stava demolendo la casa con una ruspa. La visita a Mugnai, che Vannacci aveva già incontrato a gennaio scorso, è il primo evento di una due giorni di appuntamenti dell'ìex generale ad Arezzo e provincia questo fine settimana.