Napoli (Azione), alla Città Salute Torino è commedia equivoci

"Il commissario della Città della Salute di Torino Thomas Schael, licenziato a sua insaputa, si è accomiatato da funzionari e collaboratori come fa chiunque sa di essere stato licenziato, ma lunedì prossimo si presenterà nel suo ufficio perché non ha mai ricevuto dall'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, la notifica di fine rapporto. E sul Bollettino della Regione non è mai stata pubblicata la delibera che dovrebbe ufficializzare la nomina di Livio Tranchida in sua sostituzione". Così Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. Per Napoli si tratta di "un pasticcio gigantesco, emblematico della confusione e del pressappochismo con cui si governa la sanità in Piemonte". "Siamo in presenza - afferma - di due vulnus. Il primo ci dice dell'incapacità di seguire procedure corrette per rimuovere un dirigente e nominare un sostituto. Il secondo riguarda il vuoto in cui è precipitata la politica sanitaria del Piemonte, circostanza che dovrebbe allarmare il presidente Alberto Cirio. In questo caso non c'entra nulla il dottor Schael per la cui nomina qualcuno dovrebbe fare autocritica. In gioco sono la salute dei piemontesi e la credibilità della pubblica amministrazione".