Paracadutista atterra nel cimitero, soccorsa da vigili fuoco

Atterraggio alternativo per una donna di 54 anni che si è lanciata con il paracadute all'aeroporto Carlo del Prete di Vercelli. La paracadutista è atterrata all'interno del cimitero cittadino, situato nelle immediate vicinanze del campo di volo. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco, tramite l'utilizzo della scala, sono entrati nel camposanto e hanno prestato i primi soccorsi alla donna. Presente anche un'équipe sanitaria, che ha trasportato la paracadutista in ospedale in codice giallo, e una pattuglia della polizia.