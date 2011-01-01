Scontro auto-camion nell'Alessandrino, un morto

Un uomo è morto in un incidente avvenuto nella notte lungo la statale 211 fuori dall'abitato di Sale in direzione di Tortona (Alessandria). Lo conferma la Polizia Stradale, impegnata nel ricostruire le cause e l'esatta dinamica. Si è trattato di un sinistro tra un'auto e un camion, con l'auto che è finita incastrata sotto il rimorchio del camion. Sul posto l'ambulanza del 118 di Tortona e i Vigili del Fuoco con l'autogrù da Alessandria per il recupero e la messa in sicurezza dei veicoli.