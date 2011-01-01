LA SACRA RUOTA

Stellantis sterza su Palazzo Chigi: "Insieme per cambiare regole Ue". Rendez-vous tra Filosa e Urso

Archiviato definitivamente Tavares, il nuovo Ceo sposa la linea della "neutralità tecnologica" e mette nel mirino Bruxelles. E rivendica l'essere un Marchionne boy. Il ministro gongola: "Con la nuova governance tornati con la testa in Italia. Domani lo incontro"

“Il dialogo strategico è molto utile, ma ora è fondamentale agire con urgenza. Non c’è più tempo per ritardi”. L’allarme lanciato dall’ad di Stellantis, Antonio Filosa, suona come l’ultima chiamata per mantenere in vita l’industria dell’auto. E il ministro Adolfo Urso, dal palco del Forum Ambrosetti, lo raccoglie, dando atto che “con la nuova governance che ha determinato discontinuità rispetto al passato, Stellantis è tornata con la testa in Italia”. a suo dire addirittura “sposando le posizioni del Governo italiano”.

L’happening di Cernobbio diventa così la cornice di un’asse che segna (forse) un cambio di stagione. Se Carlos Tavares era l’uomo del green deal, con l’imposizione dell’elettrico a tappe forzate, Filosa – “un italiano”, ci tiene a sottolineare Urso – ha riallineato la rotta del gruppo con gli indirizzi di Palazzo Piacentini (e Chigi): flessibilità tecnologica, neutralità tra motorizzazioni, e soprattutto tempi più lunghi per gli obiettivi Ue. “Domani incontrerò l’ad di Stellantis Filosa e l’Anfia”, ha scandito il ministro delle Imprese e del Made in Italy. E non è un dettaglio di protocollo: la partita che si gioca attorno a Stellantis è quella dell’intera filiera industriale italiana, con lo spettro dei 350mila veicoli commerciali leggeri in meno e dei 50mila posti a rischio evocato da Filosa. Urso non demorde: “L’obiettivo di un milione di auto Stellantis? Se cambiano le regole europee nella direzione che noi e tutte le associazioni di impresa europee reclamiamo in modo determinato”.

Il Marchionne boy

Filosa non nega le radici: “Se c’è un idolo di leadership per me è Sergio Marchionne. Sono stato educato da lui in tutti i sensi, nel suo stile ipercarismatico, a volte brutale nella sua onestà, a volte didattico. Ho lavorato sotto la sua diretta supervisione per sei sette anni e lui direttamente mi ha promosso un paio di volte, l’ultima è stata a marzo del 2018. Se qualcuno mi definisce un Marchionne boy per me è un onore”. Filosa cita gli altri ex fedelissimi: Luca De Meo, Antonio Baravalle, Pietro Gorlier, Alfredo Altavilla. “Sono in un certo senso, per età, l’ultimo nominato da Marchionne al Gec di Stellantis”.

Tre milioni di auto in meno in cinque anni

Il ceo nell’intervista rilasciata al Sole 24 Ore e a Les Echos fotografa il disastro: “L’Europa dell’auto valeva circa 18 milioni di immatricolazioni prima del Covid, ora non arriva a 15 milioni. Tre milioni di auto in meno equivalgono al mercato italiano e spagnolo messi insieme, persi in cinque anni”. Tradotto: un colpo durissimo non solo per i grandi costruttori, ma per fornitori e concessionari. “La prima emergenza è quella dei Light Commercial Vehicles”, incalza. “Il comparto ha immatricolato due milioni di unità, quest’anno ne perderemo 350mila. Questo declino è dovuto soprattutto alle regolamentazioni che impongono di vendere alti mix di furgoni elettrici, che il mercato non vuole. Il primo appello che attraverso Acea faremo è di rivedere i target e i tempi dei target per i veicoli commerciali leggeri”.

Ma anche la diagnosi non cambia: “I target non sono realistici. Serve flessibilità, a cominciare dal rinnovo del parco circolante europeo, 240 milioni di vetture con un’età media di 12 anni. Una politica che favorisca la sostituzione delle vetture più vecchie con modelli nuovi e diversificati darebbe benefici molto maggiori sulle emissioni di CO2”. E ancora: “Il periodo nel quale viene calcolata la media di emissioni di Co2 per i produttori deve essere allungato, passare da tre anni, il tempo concesso al settore auto, a cinque anni, dunque dal 2025 al 2029, sempre comunque in una logica di revisione dei target. Seconda azione strategica è quella di introdurre alcune flessibilità, ad esempio per i biofuel e per gli investimenti diretti in infrastrutture, che in molte aree del Sud Europa sono carenti”.

Il Piano Italia

L’altra faccia della medaglia è il Piano Italia. Filosa lo definisce “una svolta per il Paese”, fortemente voluto da John Elkann: rilancio di Mirafiori con la 500 ibrida, di Melfi con la Jeep Compass e la piattaforma Stla Medium, Pomigliano con la nuova Panda sulla Stla Small. “I volumi arriveranno grazie a nuove regole realistiche dell’Ue e ai lanci dei nuovi modelli”, ribadisce il manager. Stellantis mette sul piatto “2 miliardi di euro di investimenti per gli stabilimenti italiani e 6 miliardi di euro per acquisti da fornitori italiani nel 2025”.

Sulle polemiche per la produzione della Grande Panda all’estero, Filosa prova a smorzare: “Sì è vero, la Grande Panda si fa tra Serbia e Algeria. Ma la Pandina è un prodotto di Pomigliano, e la Nuova Panda sarà sempre a Pomigliano. Parliamo di un modello con volumi molto rilevanti”.

Maserati non si tocca, Leapmotor si vedrà

Filosa smentisce le voci ricorrenti sul Tridente: “Sento molto parlare di Maserati e voglio dire chiaramente che Maserati non è in vendita, ma dobbiamo capire quali prodotti sviluppare e quale strategia di lungo termine adottare per uno dei nostri brand più iconici”. Su Leapmotor, invece, si gioca la carta cinese: “Sono stato in Cina per dieci giorni, tre settimane fa. Nel Paese c’è tutto quello che vuoi in termini di tecnologia, Adas, smart cockpit, central computing. Servono però due cose in più, il senso di un brand e il design, perché tutte le vetture sono molto simili. La partnership con Leapmotor la vediamo come un passaggio molto positivo perché rappresenta una risposta cinese all’offensiva delle case cinesi in Europa. Ci permette di fare sinergie ed estendere il nostro know-how automotive grazie ai loro processi, i loro fornitori, la loro supply chain”.

Le city car della discordia

Il dossier più politico resta quello delle city car. “Il tema della regolamentazione per le city car, a tutela della competitività dell’industria europea, è un tema importante soprattutto per l’Italia, ma anche per l’Europa. Nella nostra visione dovrebbero ottenere un supercredit. Elkann ha giustamente segnalato che sarebbe necessario introdurre una categoria nuova in Europa, le cosiddette e-car, sul modello delle Kei-car giapponesi”.

Così si affronterebbe anche la questione dell’accessibilità economica: “Super crediti per i piccoli Bev, incentivi basati sull’ecoscore e misure per rinnovare il parco auto”. E qui la geopolitica entra in campo: “Credo che gli interessi in questa fase siano abbastanza comuni, ne abbiamo parlato con il presidente di Acea e con altri membri e abbiamo visto che c’è accordo sul fronte della flessibilità. Noi faremo le auto piccole, i tedeschi magari lavoreranno sullo sviluppo di tecnologie Plug-in o di Long range. Tutti siamo d’accordo sul fatto di essere di fronte a un momento importante, che può essere anche di svolta positiva, ma che richiede decisioni immediate”.

Parco circolante e neutralità tecnologica

Il ceo non ha dubbi: “Anche in questo caso i target non sono realistici e vanno affiancati a una serie di misure di flessibilità. A cominciare dal rinnovo del parco auto circolante. In Europa contiamo 230-240 milioni di unità, con un’età media di 12 anni. Una politica europea che favorisca la sostituzione delle vetture più anziane con vetture nuove e con una maggiore scelta di motorizzazioni darebbe maggiori benefici sulle emissioni di CO2 globali di quanto riesce a fare soltanto il mercato annuale di auto nuove”.

La parola chiave è “neutralità tecnologica”: “Non soltanto le vetture a più alta intensità di elettrificazione, ma anche altre motorizzazioni ibride o range extended. Riconosciamo la positività del dialogo con la Commissione europea, dunque, ma non vediamo ancora l’urgenza necessaria per quanto riguarda le azioni strategiche e vogliamo sensibilizzare la Commissione su questi temi”.

Oltreoceano, la cura dopo i tagli

Infine, lo sguardo agli Stati Uniti: “La perdita di volumi è dovuta a decisioni prese in passato e all’uscita dalla produzione di sette modelli importanti, circa 300mila unità annue. Ma abbiamo iniziato a sostituirli con il Ram 1500 HEMI V8, la Dodge Charger termica ed elettrica, il Jeep Cherokee ibrido. Il futuro è un mix di elettrico, range extended, ibrido e termico”.

La linea “governativa”

Insomma, dalle parole di Filosa e Urso sembra rafforzarsi la linea “governativa” di Stellantis, dopo un lungo periodo di tensione tra i vertici del gruppo franco-italiano e l’esecutivo di Giorgia Meloni. Il terreno di scontro è comune, Bruxelles, con la Commissione che per ora ascolta, continuando a temporeggiare. Ma l’orologio corre. “Non abbiamo più tempo”, avvisa il manager.