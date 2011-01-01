Salvini, 400 militari per difendere Tav, non degno Paese civile

"Quello di cui non vado fiero è che questa domenica stiamo impiegando sul territorio della Tav e stiamo pagando 418 stipendi a poliziotti, carabinieri, militari per proteggere i cantieri, gli operai, le gallerie. Penso non sia degno di un Paese civile avere 400 uomini delle forze dell'ordine a difendere operai, imprenditori e cantieri. Penso che la politica si dovrebbe dividere sui grandi temi, sulle riforme, non sulle gallerie, i viadotti, i ponti e l'alta velocità". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo al Forum Teha a Cernobbio. Salvini ha enunciato tutti i progetti del ministero, entrando nel dettaglio di opere e finanziamenti, e ha ribadito che la Tav sarà operativa dal 2032.