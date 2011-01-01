Uomo di 38 anni perseguita l'ex moglie, arrestato a Torino

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato la scorsa notte un uomo di 38 anni di origini marocchine, in corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. L'uomo aveva danneggiato l'auto dell'ex moglie e pretendeva di entrare in casa, insultandola e minacciandola. La donna lo aveva già denunciato più volte in passato. A chiamare i militari sono stati i vicini di casa. All'arrivo della pattuglia l'uomo ha dato in escandescenze ed è stato bloccato. Secondo quanto riferito dalla vittima, il 38enne l'avrebbe picchiata per dieci anni. Le violenze erano iniziate dopo il primo anno di matrimonio, anche perché si rifiutata di indossare il velo. Due anni fa lei era riuscita a separarsi, trovando ospitalità da un'amica, ma l'ex l'avrebbe perseguitata anche sul lavoro, costringendola a licenziarsi.