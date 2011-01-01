ALTA TENSIONE

No Tav, addio tra sassi e idranti. Fine del campeggio "militante"

Festival, accampamenti, marce notturne e assalti ai cantieri: la sequenza si ripete da anni, identica a sé stessa. Dal 26 luglio al 3 settembre fino alla scorsa notte. Il raid di ieri chiude la stagione estiva con un epilogo simbolico (e la certezza di un ritorno)

In Valle di Susa è sempre la stessa liturgia: ogni estate il festival Alta Felicità e i campeggi dei militanti No Tav diventano il pretesto per assalti notturni ai cantieri della Torino-Lione. Una tradizione che si ripete da anni, con cortei trasformati in guerriglia e “battiture” serali che si concludono puntualmente con pietre, bombe carta, idranti e lacrimogeni.

L’ultimo assalto: la notte ai Mulini

La scorsa notte, poco dopo le 22, una trentina di irriducibili ha raggiunto il presidio dei Mulini, sorvegliato dal reparto mobile in assetto antisommossa. Prima hanno danneggiato la concertina di filo spinato durante la “battitura”, poi hanno preso di mira il cantiere a colpi di pietre. La polizia ha risposto con gli idranti, disperdendo il gruppo. Una sorta di rito a conclusione del campeggio, un addio dei campeggianti, quasi un falò finale, prima di smontare le tende dopo sei giorni di raduno.

Il precedente del 3 settembre

Non è la prima volta che il presidio dei Mulini diventa teatro di violenze. Già il 3 settembre, a poche settimane dagli scontri di fine luglio, un centinaio di militanti aveva inscenato l’ennesima azione notturna: fuochi d’artificio sparati contro il cantiere, battitura incessante sulle recinzioni, tratti di concertina danneggiati. Anche in quell’occasione le forze dell’ordine hanno dovuto contenere l’assalto, senza che si registrassero feriti ma con un bilancio di tensione altissima.

Alta Felicità che diventa guerriglia

La scena si ripete ogni anno: il festival Alta Felicità a Venaus richiama migliaia di persone, ma la parte più oltranzista si stacca dal corteo pacifico e lancia l’assalto. È ciò che accadde il 26 luglio: a Chiomonte e San Didero sono volati sassi e bombe carta, a Traduerivi è stato dato fuoco a container e a una gru, mentre l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia è rimasta bloccata per ore da barricate e incendi.

Campeggi “militanti”

Già nel campeggio studentesco di metà luglio non erano mancati incidenti: attraversamenti notturni delle recinzioni, un tubo dell’acqua divelto e l’uso degli idranti “rubati” contro le forze dell’ordine, raccontato sui social come una “buonanotte bagnata”. Una sorta di prova generale delle azioni poi replicate durante il festival.

418 stipendi per difendere i cantieri

Oggi, dal palco del Forum The European House a Cernobbio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha riportato la questione al centro del dibattito nazionale: “Quello di cui non vado fiero è che questa domenica stiamo impiegando sul territorio della Tav e stiamo pagando 418 stipendi a poliziotti, carabinieri, militari per proteggere cantieri, operai, gallerie. Non è degno di un Paese civile avere 400 uomini delle forze dell’ordine a difendere cantieri e imprenditori”. Parole che accompagnano la conferma della tabella di marcia: la Torino-Lione sarà operativa nel 2032.