Piemonte, per la prima volta da 10 anni liste attesa in calo

In Piemonte "grazie alla pratica innovativa dell'extra orario, per la prima volta dopo un decennio di crescita, le liste d'attesa sono in calo". Lo annuncia l'assessore alla Sanità della giunta Cirio, Federico Riboldi, che sottolinea come l'obiettivo 2025 delle 100mila prestazioni sia stato superato "con quattro mesi di anticipo". Il risultato è stato raggiunto estendendo le prestazioni agli orari serali e ai giorni di sabato e domenica. "Il lavoro per tornare alla normalità - sottolinea Riboldi - è lungo, ma la strada giusta è imboccata. Grazie al nostro personale che ha proseguito le prestazioni aggiuntive anche nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto permettendoci di non rallentare nel recupero dei tempi d'attesa. Ora proseguiamo con il piano straordinario di abbattimento delle liste, focalizzandoci sulle prestazioni in cui si registrano i tempi d'attesa maggiori, per riportare nell'alveo della sanità pubblica i cittadini che oggi rinunciano a curarsi".