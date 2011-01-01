POLITICA & SANITÀ

Braccio di ferro Lega-FdI e il Piano sanitario del Piemonte slitta verso il 2026

Oggi in commissione il regolamento della legge Icardi sull'intramoenia. Solo terminato l'iter del provvedimento partiranno le audizioni sul testo di programmazione. La cautela del presidente del consiglio Nicco rispetto all'esuberanza di Riboldi

Tempi e metodi. La Lega sembra aver mutuato il linguaggio industriale alla politica della sanità in Piemonte, riuscendo ad imporre nei fatti gli uni e gli altri al pur elettoralmente più forte alleato meloniano. La ripresa dei lavori della IV commissione del consiglio regionale con l’esame odierno e il probabile via libera in giornata al regolamento attuativo della legge sull’intramoenia scritta e presentata dal leghista Luigi Icardi, ex assessore alla Sanità nella scorsa legislatura e attuale presidente della commissione stessa, è l’ulteriore conferma di un’agenda tutt’altro che subìta dal partito di Matteo Salvini.

Anzi è stata proprio la Lega a porre e ottenere come condizione per l’avvio delle consultazioni sul futuro piano sociosanitario la conclusione dell’iter della legge Icardi con cui si entra ancor più nel dettaglio, rispetto alla norma nazionale, per quanto riguarda la delicata e complessa questione della libera professione esercitata dai medici ospedalieri.

Ancor prima dei tempi che giocoforza spingono assai più in avanti l’adozione dello strumento di programmazione che l’assessore alla Sanità Federico Riboldi inizialmente aveva fissato addirittura prima dell’estate, i leghisti e Icardi in particolare sono intervenuti proprio sui metodi, in questo caso quelli da seguire per l’esercizio dell’intramoenia.

Tant’è che quando l’ex assessore aveva presentato la sua proposta di legge questa non era stata certo accolta con tripudio da Fratelli d’Italia. All’epoca uno dei vicepresidenti di commissione, il meloniano Davide Zappalà aveva vergato un’acida nota in cui neppure troppo velatamente rivendicava anche su questo tema il ruolo del loro uomo al vertice della sanità piemontese rispetto alla pur legittima iniziativa di Icardi. Il quale, naturalmente, ha tirato dritto contando anche su una sorta di appoggio esterno del Pd che non ha mai fatto mistero di apprezzare l’affermazione del ruolo del consiglio regionale rispetto alla giunta su una questione normativa come questa, ruolo riaffermato anche al momento arrivato adesso di adottare un regolamento per dare attuazione concreta alla legge.

Dunque in giornata potrebbe, anche se non è affatto certo, concludersi il lavoro della commissione e già domani il Consiglio regionale, senz’altri argomenti da affrontare, votare il corposo regolamento destinato a produrre i suoi effetti probabilmente già a breve e in alcune circostanze dove la libera professione viene esercitata non all’interno degli ospedali, ma in strutture private.

Ma, oggi, è più politica che tecnica la questione. E tornando ai tempi, sono proprio quelli del piano sanitario ad essere ancora una volta non solo legati, come di fatto imposto dal partito di Matteo Salvini, soltanto al completamento dell’iter della legge Icardi con l’approvazione del regolamento, ma anche e soprattutto all’agenda delle audizioni che dovranno essere avviate dalla commissione.

Ribadito sia dalla Lega sia dalle stesse minoranze che gli incontri promossi da Riboldi per illustrare il piano e raccogliere indicazioni da varie categorie non possano essere considerate vere e proprie audizioni, essendo queste ultime di pertinenza della commissione, l’avvio si potrebbe presumere per la prossima settimana anche se, a quanto risulta, del punto non si sarebbe ancora parlato nella conferenza dei capigruppo.

A questo punto le parole che il presidente del consiglio regionale, Davide Nicco di Fratelli d’Italia ha speso per dire, in sostanza, che dopo averlo atteso per molti anni non c’è poi così tanta fretta per approvare il piano sanitario e quindi poco cambierebbe se ciò accadesse entro l’anno e nei primi mesi del prossimo, suonano come un richiamo a non creare tensioni tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno della stessa coalizione di centrodestra. La necessità di evitare scontri o prove di forza, insomma, sembra prevalere anche nel partito dell’assessore alla Sanità, rispetto ai tentativi di accelerazione da parte di quest’ultimo.

Un approccio meno segnato da annunci destinati ad essere disattesi potrebbe essere anche il tentativo da parte del principale azionista di maggioranza per stemperare gli animi di un’opposizione cui certo non mancano gli argomenti, come già ampiamente evidenziato nel recente giudizio della bozza di piano dato dal consigliere dem Daniele Valle, per esercitare il proprio ruolo sia nel percorso in commissione, sia e più ancora nel momento dell’approdo in aula del testo. Sul quale anche la Lega ha già fatto sapere di avere più di qualcosa da dire.