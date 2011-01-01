TRAVAGLI DEMOCRATICI

Schlein: fiducia a Lo Russo e Pd, ma sul 2027 prende tempo

La segretaria dem chiede "un attimo di respiro" dopo aver chiuso le trattative con gli alleati per le imminenti Regionali. Nel comizio alla Festa dell'Unità manda un "avviso" a Meloni: "Abituati perché non ti faremo mai più il favore di dividerci" - VIDEO

“Abbiamo appena chiuso le regionali. Lasciatemi un attimo di respiro. Posso soltanto dire, nel frattempo, che confermo la piena fiducia nel Pd torinese e anche nell'amministrazione torinese”. Con queste parole, pronunciate al suo arrivo alla Festa dell’Unità di Torino, la segretaria dem Elly Schlein ha liquidato i cronisti che già la incalzavano sul 2027, quando nel capoluogo piemontese si voterà per il nuovo sindaco. Tradotto: la partita è ancora lontana, ma il nome di Stefano Lo Russo resta sul tavolo, anzi, resta il nome. Tanta cautela, dunque, e non poteva che essere così visto che all’appuntamento con le urne mancano due anni.

La segretaria ha poi spostato il discorso sul piano nazionale, rivendicando il risultato delle trattative per le imminenti regionali: “Non succedeva da vent’anni che riuscissimo ad andare insieme con la stessa coalizione in tutte le Regioni: la destra si deve abituare, glielo diciamo anche qua da Torino, cara Giorgia Meloni, abituati perché non ti faremo mai più il favore di dividerci e anzi andremo avanti uniti insieme e vi batteremo”.

Intervista a Schlein

Parole scandite dal palco torinese, a voler sottolineare che il capoluogo sabaudo non è solo il fortino amministrativo del centrosinistra, ma anche la vetrina per lanciare il messaggio all’avversaria di Palazzo Chigi. “Glielo diciamo mentre loro sono ancora in alto mare e stanno ancora litigando sulle candidature”, ha affondato ancora Schlein, rivendicando il percorso che ha portato il Pd e i suoi alleati a presentarsi compatti nelle ultime sfide elettorali: “Noi in queste lunghe settimane di lavoro, Regione per Regione, in nessuna di queste abbiamo visto liti. Abbiamo scelto insieme le candidature più competitive, ci siamo riuniti attorno a un programma condiviso con lo spirito davvero di costruire insieme un'alternativa con la nostra gente che ce lo chiede”.

Poi la chiusa, che sa tanto di manifesto politico ma che, letta tra le righe, è anche un messaggio indirizzato a casa Torino: “Perché l’unità per noi è un tratto identitario, non è uno schema elettorale, non è una soluzione politica, per noi è identità, perché non ce l'ha imposta il medico, ce lo chiede la nostra gente e a questo noi vogliamo lavorare”.

In altre parole: la ricandidatura di Lo Russo non sarà calata dall’alto, ma nemmeno lasciata all’improvvisazione. Sarà la “gente” – o, più concretamente, i rapporti di forza dentro e fuori il Pd torinese – a scrivere la partita. Schlein, per ora, concede un “attimo di respiro”. Ma le danze per il 2027 sono già iniziate.