TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Solo agitazioni estive", Lo Russo dall'Argentina si fionda da Schlein

Appena atterrato a Caselle, il sindaco intercetta al volo la segretaria Pd al termine del comizio alla Festa dell’Unità. Breve chiacchierata e foto opportunity per stemperare le tensioni intorno alla sua ricandidatura - VIDEO

Una corsa contro il tempo quella di Stefano Lo Russo per arrivare in piazza d’Armi prima che la segretaria del Pd, Elly Schlein, partisse alla volta di Bra. Missione riuscita anche grazie alla complicità dei dirigenti locali del partito che hanno fatto di tutto per farle perdere il tempo necessario per fare andare in porto l’incontro. “Ti ho citato dal palco”, dice Schlein a Lo Russo quando lo incontra. “Hai fatto bene”, risponde il sindaco sorridendo, “qua sono tutti agitati”.

Una foto opportunity che serve anche a gettare acqua sul fuoco dopo le timide dichiarazioni della “testardamente unitaria” sulla ricandidatura del sindaco. La segretaria arrivata a Torino si è limitata a mostrare piena fiducia all’amministrazione e alla dirigenza locale, senza pronunciare parole nette in sostegno del primo cittadino.

Lo Russo, ancora con gli orari argentini negli occhi, non dà peso alla cosa: “L’estate è sempre un momento dove si aprono discussioni mediatiche che io ho seguito in queste settimane con attenzione e cogliendo quelli che possono essere utili spunti al dibattito politico”.

Dichiarazione di Lo Russo

Discussione solo mediatiche? “Ho letto i giornali. Non ho fatto riunioni politiche perché queste le stiamo iniziando adesso. Come ho detto c’è un percorso cadenzato e calendarizzato che abbiamo condiviso con la giunta e con la maggioranza, e io sono molto ottimista. Sia sulla dimensione di quella che sarà l’analisi delle cose fatte e delle cose che possiamo ancora migliorare. Ovviamente ci sono e dobbiamo focalizzarle per cercare di fare. Ma c’è una situazione che mi rende ottimista e spero che questa condizione posso trovare tutti noi pronti per la ripartenza”.