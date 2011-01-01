Cade dal cestello della gru, morto un operaio a Torino

Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. Secondo le prime informazioni, è precipitato il cestello di una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 Azienda Zero e le forze dell'ordine. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. A quanto si apprende l'uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all'altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

Non è in gravi condizioni l'uomo di 70 anni rimasto ferito nell'incidente sul lavoro in via Genova 87 a Torino, avvenuto questo mattina, in cui è morto un suo collega di 68 anni. Lo rende noto il 118 Azienda Zero. L'uomo, che si trovava ai piedi della gru, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Molinette in stato di shock. Secondo le prime ricostruzioni l'operaio di 68 anni, egiziano, morto nell'incidente, stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani quando il cestello della gru avrebbe ceduto precipitando da dodici metri di altezza.