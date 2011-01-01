Escursionista disperso sulle montagne del Cuneese

Un escursionista risulta disperso nel territorio del comune di Entracque (Cuneo). L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte dai familiari, con i quali l'uomo aveva comunicato l'ultima volta verso le ore 19, tramite messaggio, affermando di trovarsi in discesa a circa tre ore dal parcheggio dove aveva lasciato la moto. Nel corso della notte una decina di tecnici del soccorso alpino, con il supporto del soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, hanno battuto a piedi, senza esito, i principali sentieri della zona. Questa mattina sono circa 25 i tecnici impegnati, con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che sta effettuando il trasporto in quota delle squadre. Nel frattempo è previsto l'arrivo dell'elicottero della guardia di finanza con a bordo la tecnologia Imsi Catcher per l'individuazione del telefono cellulare. Il parco delle Alpi Marittime ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.