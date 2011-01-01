Chiorino, "su sicurezza del lavoro mai abbassare la guardia"

"Ogni vita spezzata sul lavoro è una tragedia che lascia un dolore profondo e incolmabile. Esprimo, sconcertata, a nome mio e dell'intera Regione Piemonte, il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima. Mentre si attendono chiarimenti sulla dinamica dell'incidente, resta fermo il dovere delle istituzioni di non abbassare mai la guardia sulla sicurezza e sulla prevenzione: nessuno dovrebbe partire per il lavoro senza la certezza di poter tornare a casa dai propri cari". E' quanto dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, in merito all'incidente mortale avvenuto in via Genova, a Torino, questa mattina.