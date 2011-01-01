Cgil mignon

Dicono che... la mitica capacità di mobilitazione della Cgil sia ormai un lontano e pallido ricordo. A dimostrarlo ci sono i numeri. Non solo quelli delle presenze in piazza durante le manifestazioni, ma soprattutto quelli legati agli obiettivi che il sindacato dà alle proprie categorie. L’ultimo esempio, quello che sta facendo discutere nelle ultime ore anche per la valenza politica, si riferisce alla manifestazione che il 6 settembre scorso si è tenuta in piazza Carignano a Torino a sostegno della Freedom Flottilla per Gaza.

La Cgil alcuni giorni prima dell’evento ha diffuso una tabella ai responsabili organizzativi fissando il numero di iscritti, per categoria, che avrebbero dovuto portare in piazza. In totale un centinaio di persone di cui una quarantina iscritte alla categoria dei pensionati; una decina di iscritti per componente per Fiom, Filcams e Funzione Pubblica; tutte le altre sotto i cinque rappresentanti. Obiettivi un po’ limitati per il maggior sindacato italiano, ma in fondo sono uno dei volti della crisi della rappresentanza. Anche sindacale.