Cade dal cestello della gru, morto un operaio a Torino

La vittima, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è precipitato da un'altezza di dodici metri mentre stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021 persero la vita tre montatori

Ancora un dramma sul lavoro a Torino. Questa mattina, intorno alle 7.30, un operaio è morto precipitando dal cestello di una gru in via Genova, all’altezza del civico 87. La vittima, un uomo di 68 anni di origini egiziane, stava sostituendo un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani quando, per cause ancora da accertare, il cestello ha ceduto ed è precipitato da circa dodici metri di altezza.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un altro uomo, 70 anni, che si trovava ai piedi della gru: soccorso dal 118 Azienda Zero, è stato trasportato all’ospedale Molinette in stato di shock, ma non è in gravi condizioni.

L’operaio deceduto lavorava da circa due anni per una ditta specializzata nell’installazione di cartelloni pubblicitari. L’incidente si è verificato all’interno del cortile del palazzo al civico 86/a, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori dello Spresal (Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che hanno avviato i rilievi. Presenti anche i responsabili della ditta.

La tragedia riporta alla memoria un altro incidente mortale avvenuto proprio in via Genova il 19 dicembre 2021, quando tre montatori – Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 – persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru. Ultimo caso di una sequenza di morti sul lavoro che, in Piemonte, nei primi sette mesi dell’anno, sono stati 44, rispetto ai 36 del 2024. A livello nazionale gli infortuni mortali sono stati 607, in aumento del 5,2% sul 2024.

E non è l’unico caso recente. Nelle stesse ore un episodio simile si è verificato a Marano Ticino, in provincia di Novara: un uomo di 33 anni, straniero, è caduto da una cesta fissata alle forche di un carrello elevatore. Trasportato all’ospedale Maggiore di Novara, ha riportato la frattura di un braccio; le sue condizioni, inizialmente gravi, sono migliorate. Anche in quel caso sono intervenuti i tecnici dello Spresal per i rilievi.

Sul nuovo incidente di Torino è intervenuto il presidente della Regione, Alberto Cirio, con parole di cordoglio e monito: “Ancora una volta Torino e il Piemonte piangono una vittima sul lavoro. Una tragedia che è per tutti monito a non abbassare mai la guardia e mettere in campo ogni sforzo e ogni provvedimento possibile affinché sicurezza e prevenzione non siano solo parole, ma atti concreti. Alla famiglia della vittima il cordoglio mio e della Regione Piemonte”.