LA SACRA RUOTA

Stellantis ha Imparato: target Ue irrealistici, addio al 100% elettrico

Mentre il ceo Filosa incontra il ministro Urso al Mimit per discutere crisi, stabilimenti e strategie industriali, il top manager suona le campane a morto della transizione europea: elettrificazione entro il 2030 non raggiungibile. Il piano Dare Forward sarà rivisto

Mentre a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, il ceo di Stellantis, Antonio Filosa, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, affrontano per la prima volta da quando il manager napoletano ha preso il posto di Carlos Tavares i temi cruciali del settore automotive italiano e europeo, a intervenire è Jean-Philippe Imparato, responsabile dell’Europa di Stellantis. Tra i temi sul tavolo la crisi strutturale del comparto, le sfide competitive e il futuro degli stabilimenti italiani, questioni che tornano d’attualità dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ad Filosa nell’intervista di qualche giorno fa e la risposta netta di Urso a Cernobbio. “È stato un incontro cordiale. Dobbiamo lavorare insieme”, è stato il commento del ceo di Stellantis, Antonio Filosa, uscendo dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A Monaco Imparato ha acceso i riflettori sulle difficoltà del mercato: “Gli obiettivi fissati dall’Europa per il settore auto per il 2030 e 2035 non sono più raggiungibili, a meno che non si ipotizzi di andare incontro a un crollo del mercato di circa il 30% o al tracollo finanziario di tutti i produttori in Europa. Accogliamo quindi con grande favore la discussione strategica sull’evoluzione della normativa in Europa, è una discussione importante”. Il manager ha sottolineato la necessità di un intervento rapido: “Abbiamo lanciato avvertimenti, abbiamo discusso, abbiamo costruito e avanzato proposte molto studiate con i nostri colleghi e con le autorità di Bruxelles. Penso, e pensiamo, che ora sia il momento di agire e di agire rapidamente, se possibile prima della fine dell’anno”.

Imparato ha evidenziato anche l’urgenza di lavorare sul rinnovo del parco auto: “Oggi in Europa circolano 256 milioni di automobili e di questi 150 milioni hanno più di 10 anni. Quindi, invece di puntare solo sui veicoli elettrici a batteria (Bev) nel mercato delle auto nuove, apriamo al rinnovo del parco auto”. Particolare attenzione è stata riservata al mercato dei veicoli commerciali leggeri, fondamentale per il business B2B: “Il modo in cui questo settore è considerato in termini di regolamentazione ed evoluzione 2030-2035 è assolutamente letale. I veicoli commerciali leggeri in molti casi sono assolutamente fondamentali per il business B2B e per la redditività delle aziende, soprattutto quelle tradizionali”.

Riguardo al piano industriale Dare Forward, Imparato ha chiarito che “gran parte dei contenuti del piano sono ancora validi, maturi e possono essere confermati. Alcuni probabilmente cambieranno. L’elettrificazione al 100% entro il 2030 non è più raggiungibile, per ovvie ragioni legate all’evoluzione del mercato”.

Il ceo Filosa, secondo quanto emerso dall’incontro della scorsa settimana con Imparato, sarà chiamato a fornire aggiornamenti sulla visione futura: “Con il ceo Filosa abbiamo cominciato la settimana scorsa a discutere di Dare Forward. Sono sicuro che Filosa darà anche aggiornamenti sulla visione perché abbiamo bisogno che ci presenti la visione di ciò che Stellantis potrà essere da qui a 5 anni, probabilmente 10 anni”. Il flusso di lavoro, ha concluso Imparato, è avviato: “Abbiamo messo tutto sul tavolo, che ci porterà a presentarvi nel primo trimestre del 2026 l’evoluzione del piano. Prenderemo in considerazione uno per uno tutti i punti di Dare Forward e vi presenteremo l’evoluzione del piano”. Dal canto suo, Urso, rispondendo a Cernobbio alle preoccupazioni sul futuro degli stabilimenti italiani, ha ribadito l’impegno del governo a tutelare occupazione e produzione, confermando la centralità della discussione con Stellantis per “garantire che l’Italia resti un hub strategico dell’auto europea”.

Il quadro tracciato dalle ultime settimane, tra allarmi di mercato, aggiornamenti di piano e dialogo istituzionale, mostra quanto sia delicata la partita dell’automotive italiano: una partita complessa, dove la posta in gioco non è solo il futuro di un gruppo, ma la tenuta di un intero settore industriale.