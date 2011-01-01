Mur e Compagnia San Paolo, un patto per il Piano Mattei

Promuovere innovazione, formazione e cooperazione internazionale nell'ambito del Piano Mattei. E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Fondazione Compagnia di San Paolo che mette al centro il Piano Mattei con l'ambizione di renderlo un insieme di azioni concrete, alcune già in corso e altre da sviluppare. Lo hanno sottoscritto, presso la sede della Fondazione, a Torino, la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli. Il protocollo prevede azioni condivise per migliorare l'accesso ai programmi di finanziamento europei, promuovere la Terza Missione universitaria e realizzare infrastrutture strategiche per la formazione e la ricerca. "Oggi non firmiamo solo un protocollo. Diamo carburante al motore dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e della cooperazione. Un motore che collega il pubblico e il privato, il locale e il globale, il mondo della ricerca e quello della filantropia. Questa firma è un patto strategico. Una vera e propria joint venture. Una piattaforma concreta per scambiare conoscenze e saperi, unire risorse, costruire progetti ad alto impatto sociale, scientifico, economico" ha spiegato Bernini. "Il protocollo ha un duplice obiettivo: da un lato, proiettare su scala nazionale le iniziative concrete di cooperazione con il continente africano già avviate dalla Compagnia di San Paolo, in coerenza con le priorità indicate dal Piano Mattei; dall'altro, avviare con il Mur sperimentazioni congiunte che possano essere valutate e, in prospettiva, estese su scala più ampia. L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di una cooperazione internazionale fondata sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sull'innovazione" ha sottolineato Gilli.