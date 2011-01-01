Dall'auto all'aerospazio, un nuovo lavoro per operai in cig

Trasformare la cassa integrazione in un'opportunità: accompagnare lavoratori provenienti da settori in crisi, come l'automotive, in percorsi di formazione e riqualificazione per favorirne l'inserimento in ambiti strategici e in espansione come l'aerospazio: è l'obiettivo del progetto della Regione Piemonte, realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, Manpower, Assocam Scuola Camerana e Microtecnica, azienda del Gruppo Safran. Il progetto ha interessato 10 lavoratori, tra i 40 e i 60 anni, provenienti da Te Connectivity, coinvolti in un percorso gratuito per il lavoratore di 300 ore di formazione teorica e pratica altamente qualificante che ha consentito di adattare le loro competenze al nuovo settore industriale dell'aerospazio. Sette tra loro hanno iniziato a lavorare dal primo settembre in Microtecnica, specializzata nella meccanica di precisione per l'industria aerospaziale. Sono stati assunti con un contratto di somministrazione con Manpower. Per gli altri partecipanti al corso di formazione sono in corso colloqui per altre aziende del comparto, per un totale di 10 persone formate. Il progetto fa parte del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Gol e si inserisce nell'ambito del percorso 105, misura unica in Italia che prevede un'integrazione economica in busta paga per i lavoratori che percepiscono un ammortizzatore sociale e che decidono di avviare un percorso di riqualificazione. "Dietro ogni lavoratore che ritrova serenità c'è una famiglia che torna a guardare avanti con fiducia: ed è qui che una politica del lavoro dimostra tutta la sua forza, quando non si limita alle parole ma produce risultati concreti. Questo progetto è la dimostrazione che con coraggio, visione e collaborazione pubblico-privato possiamo restituire dignità e speranza, trasformando la cassa integrazione da simbolo di crisi a trampolino di rilancio" ha commentato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.