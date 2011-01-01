Tranchida, "incontro coi sindacati per definire le priorità"

"Per la prima volta incontreremo unitamente sia il sindacato dei medici che del comparto. È una grande occasione per presentare la nuova direzione generale, la nuova direzione strategica e per mettere giù l'agenda delle priorità". A dirlo, in occasione dell'inaugurazione del reparto di Patologia neonatale e della prima infanzia del Regina Margherita, il neo direttore generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, Livio Tranchida, in vista dell'incontro di oggi pomeriggio. "Parlo appunto di priorità al plurale - dice - e non della priorità, perché l'azienda complessa ha bisogno che si affrontino in più occasioni i problemi che sono radicati da tempo. Quindi abbiamo bisogno di comprendere con loro, con i portatori di interessi di tutti i lavoratori, quali sono appunto le priorità da affrontare nell'immediato". Tra queste anche la firma del bilancio dell'azienda sanitaria. "Già dal primo giorno stiamo lavorando su questo dossier - conferma - perché una pubblica amministrazione deve dotarsi di un bilancio. È su questo che stiamo lavorando profondamente, gli uffici sono tutti all'opera e abbiamo da poco sottoscritto una convenzione con un'altra realtà pubblica che ci darà una mano proprio perché l'obiettivo è quello di accelerare su questa pratica". Altro tema le "scadenze molto importanti che riguardano nuovi reparti alle Molinette e al Cto", compreso il pronto soccorso delle Molinette. "La prossima settimana ho un incontro già fissato con Regione - conclude Tranchida -, sappiamo che questo è un intervento fondamentale perché quella è la porta d'ingresso della fragilità di Torino e bisogna dare dignità a quei luoghi. Da qui l'importanza di un incontro brevissimo con la Regione, perché fatto il bilancio, è quello l'obiettivo numero uno".