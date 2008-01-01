Piemonte investiti 347 milioni nell'edilizia scolastica

Tra il 2018 e il 2024 in Piemonte sono stati spesi 347 milioni di euro per l'edilizia scolastica, grazie anche all'apporto determinante della Regione sia nell'indirizzare i fondi statali sia nello stanziamento di risorse proprie. Lo sottolinea l'assessora all'Istruzione della giunta Cirio, Elena Chiorino, convinta che "non ci possa essere qualità dell'istruzione senza la sicurezza degli spazi in cui essa si realizza". Gli interventi sono avvenuti privilegiando quando possibile il recupero del patrimonio edilizio. E già dallo scorso mandato su input di Chiorino è stato istituito un capitolo del bilancio regionale ad hoc per l'edilizia scolastica d'urgenza. "La sicurezza delle scuole - afferma l'assessora - è una priorità assoluta per la Regione Piemonte. Non possiamo dimenticare il dramma di Vito Scafidi (morto nel 2008 per il crollo di un controsoffitto della scuola, ndr), una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità e che ci ricorda con forza che simili eventi non devono mai più accadere. È un monito che ci spinge a non abbassare mai la guardia e a continuare a investire con determinazione. Investire sulle scuole vuol dire investire sul futuro del Piemonte e della nostra Nazione".