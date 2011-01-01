Alessandria, Comune chiede risarcimento a Gestioni Cimiteriali

Il Comune di Alessandria chiede alla ex concessionaria della gestione dei cimiteri 'Gestioni Cimiteriali' un risarcimento di oltre 2 milioni e 889mila euro "quale importo necessario - si legge in una nota - per risanare la situazione di degrado e incuria riconducibile a colpa per negligenza della società concessionaria, oltre alla somma di 300mila euro quale danno all'immagine dell'Ente". La revoca della convenzione risale alla scorsa primavera, dopo i rilievi dell'Asl e di lavori assolutamente necessari che non sono mai stati eseguiti. Il Comune è tornato in possesso della gestione cimiteriale da luglio e si è rivolto al Tribunale per ottenere il risarcimento e la dichiarazione di legittimità della revoca della concessione. "Siamo orgogliosi delle nostre scelte e di quanto gli uffici comunali hanno fatto e stanno facendo - commenta il sindaco Giorgio Abonante - per ristabilire il rispetto delle leggi e la garanzia che i fondi dei cittadini siano effettivamente utilizzati per restituire il decoro".