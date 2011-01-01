POLTRONE & FINANZA

Fondazione CrAl, il valzer lento di Palenzona tra proroghe e papabili

Il secondo mandato di Mariano scade in primavera: girandola di nomi per la successione. Leddi si chiama fuori, spunta l'ipotesi della rentrée di Taverna. Ma l'accordo Acri-Mef rende sempre più probabile altri due anni per il notaio palenzoniano di ferro

Passi di prova per le danze in vista del rinnovo del vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. La musica ancora non si sente, ma facilmente in terra mandrogna potrà alternare il valzer alla milonga visto che ancora non è chiaro se verrà rispettata la scadenza nella prossima primavera o si coglierà la possibilità di spostarla in avanti di due anni.

Il secondo mandato di Luciano Mariano scadrà la prossima primavera in concomitanza con l’approvazione del bilancio della cassaforte la cui guida era stata ricevuta dal notaio alessandrino e palenzoniano di stretta osservanza dal suo predecessore Pierangelo Taverna nel maggio del 2019. E alla prossima primavera guarda più d’uno cui non dispiacerebbe affatto accomodarsi nel Palazzo del Governatore che dà su piazza della Libertà e da cui si governa la potente cassaforte alessandrina. Così come già stanno ragionando del “dopo” i poteri della politica né avulsi né disinteressati rispetto a una partita il cui king maker resta comunque lui, Fabrizio Palenzona.

Impossibile pensare al suo guardino di casa, qual è la Fondazione alessandrina, senza premettere che un suo placet o un suo veto possono azzoppare ambizioni o vincere ritrosie. Come al solito i nomi che incominciano a girare, in un vortice dove il vero si confonde con il sempiterno gioco degli specchi, non mancano. C’è quello dell’ex vicepresidente dalla Fondazione Cesare Rossini, attualmente al vertice di un’altra creatura di Furbizio, ovvero la Fondazione Slala operante nell’ambito della logistica.

Tra i dehors sotto i portici di Palazzo Rosso e gli ambienti economici e culturali cittadini fa capolino pure Roberto Livraghi, a lungo segretario generale della Camera di Commercio, così come tra i papabili con un profilo spiccatamente istituzionale figurerebbe anche l’ex prefetto Iginio Olita attualmente componente del consiglio generale della stessa Cr Alessandria. I rumors registrano anche il profilo di un altro ex componente del consiglio generale negli anni passati, ovvero quello di Antonio Maconi dirigente dell’azienda ospedaliera, che tuttavia non sarebbe per nulla intenzionato a lasciare il percorso verso il riconoscimento di Irccs dello stesso ospedale, operazione per la quale è stato nominato commissario dalla Regione. Tra le ipotesi pure quella di un ritorno di Taverna.

Ma il nome più probabile e quello che raccoglierebbe consensi trasversali anche dalla politica risponde a quello di colei che, invece, ad oggi non sarebbe disponibile a raccogliere il testimone da Mariano. Maura Leddi, già capo di gabinetto dell’allora presidente della Regione Enzo Ghigo, segretario generale della Fondazione Crt, quindi parlamentare dell’Ulivo, fino a pochi mesi fa nel board di Banca Sistema, presente indiscutibilmente il profilo più alto per il ruolo che, tuttavia, pare non abbia intenzione di ricoprire. Consulente di altissimo rango della fondazione alessandrina, pur avendo espresso la sua intenzione di non varcare da presidente il Palazzo del Governatore resterebbe comunque una sorta di riserva della Repubblica, anzi del regno di Big Fabrizio che seppur un po’ acciaccato dalla vicenda della Crt resta pur sempre l’uomo da cui si attende il Verbo per la cassaforte domestica.

Era stato così anche per Mariano che un paio di anni fa, proprio negli strascichi dell’inchiesta sulla vicenda di Via XX Settembre, sarebbe finito indagato perché secondo l’accusa sarebbe intervenuto sull’allora consigliere di amministrazione della fondazione torinese Corrado Bonadeo, ormai nel mirino di Palenzona per via di una sorta di tradimento ordito nei suoi confronti, per indurlo a dimettersi prospettandogli un ruolo nel board di Banca di Asti. Mariano ha sempre escluso di aver agito per conto di Palenzona, tantomeno fatto promesse a Bonadeo, ammettendo di averlo consigliato di lasciare il prima possibile via XX Settembre.

Questioni che restano sullo sfondo, ma che ad oggi non sembrano pesare più di tanto sulla vicenda del rinnovo dei vertici della fondazione alessandrina per cui c’è chi già si sta muovendo e chi, come appena detto, declinerebbe proposte in arrivo da più parti. Mosse e ragionamenti che potrebbero, però, essere rimandati più avanti se come probabile il consiglio generale della fondazione coglierà l’opportunità in arrivo dall’addendum tra il Mef e l’Acri, l’associazione tra le casse di risparmio e le fondazioni di origine bancaria. Destinato ad esser formalizzato ai primi di ottobre l’accordo concede la possibilità alle fondazioni di passare dagli attuali quattro anni del mandato per gli organi statutari a sei. E in quel caso è prevista la possibilità che gli stessi organismi a partire dal presidente possano essere prorogati per due anni.

Più che probabile, dunque, ancora un biennio con Mariano al vertice della cassaforte mandrogna. Naturalmente con la convinta benedizione di Furbizio.