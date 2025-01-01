URNE VIRTUALI

Governo bocciato, Meloni promossa. Pd in calo, piccolo exploit di Azione

Il 62% degli italiani esprime un giudizio negativo sull'esecutivo: nonostante il primato elettorale di Fratelli d'Italia il consenso è tutt'altro che solido. Ma all'opposizione cresce solo Avs. In difficoltà Forza Italia, superata di poco dalla Lega

Fratelli d’Italia è stabile, saldo al 28,5%. La Lega pure, ma inchiodata all’8,3%. A perdere terreno è invece il Partito Democratico, in calo di un punto percentuale. Piccoli segni più per il Movimento 5 Stelle, mentre si fanno più consistenti le crescite di Alleanza Verdi Sinistra e di Azione. È il quadro che emerge dall’ultima rilevazione di YouTrend per SkyTg24, condotta tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati, con metodologia Cawi e margine d’errore del 3,5%.

Meloni resta prima, FI in difficoltà

FdI non guadagna né perde consensi, ma si conferma al vertice con il 28,5%. Giorgia Meloni non sfonda la soglia del 30%, ma la leadership resta intatta: i rivali, almeno per ora, non preoccupano. Nel resto del centrodestra il panorama è meno rassicurante. La Lega, nonostante il rilancio delle proposte-bandiera su pensioni e flat tax, non si muove dall’8,3%. Ancora peggio va a Forza Italia, che arretra dello 0,4% e scende all’8%, superata di poco dal Carroccio e ormai insidiata da forze minori. Noi Moderati, cespuglio della coalizione, si attesta allo 0,7%, con un leggero +0,1%.

Pd frena, Avs cresce

Sul fronte opposto il quadro è più mosso. Il Partito Democratico di Elly Schlein perde l’1% e scivola al 21,1%. Un dato che amplia la distanza da FdI e complica la rincorsa, almeno nel breve periodo. Tuttavia, i prossimi mesi potrebbero cambiare lo scenario: in autunno si voterà in sei Regioni, a partire dalle Marche, e i risultati rischiano di ridefinire i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione.

A sorridere è invece Alleanza Verdi-Sinistra, che compie un balzo del +0,6% e tocca il 7,5%, uno dei livelli più alti mai registrati, tanto da avvicinarsi pericolosamente a Lega e Forza Italia. +Europa cala all’1,5% (-0,3%).

I “terzi poli”: M5s, Azione e Italia Viva

Il Movimento 5 Stelle mantiene la terza posizione, con un 13,5% in lieve crescita (+0,1%). I consensi per Giuseppe Conte segnano dunque una tendenza positiva, anche se contenuta, e il voto d’autunno sarà un passaggio decisivo. Deciso invece il recupero di Azione: +0,7%, al 4,8%. Il partito di Carlo Calenda scavalca Italia Viva, che nonostante un timido +0,1% si ferma all’1,8%, fanalino di coda della classifica.

Il giudizio sul governo

Accanto alle intenzioni di voto, il sondaggio rileva anche il sentiment verso l’esecutivo. Il 62% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 34% lo considera positivamente. Un dato che mostra come, nonostante il primato elettorale di Fratelli d’Italia, il consenso sull’azione dell’esecutivo sia tutt’altro che solido.