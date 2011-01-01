Jannik Sinner cittadino onorario di Torino

Jannik Sinner è cittadino onorario di Torino, la città delle Atp Finals. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione, con primo firmatario il sindaco Stefano Lo Russo, che chiedeva di concedere la più prestigiosa onorificenza municipale al campione altoatesino. Un riconoscimento, ha sottolineato il primo cittadino, "per come lui interpreta il ruolo di sportivo, un esempio virtuoso perché c'è modo e modo di vincere e c'è modo e modo di perdere, oltre che per le ricadute positive legate alla sua figura e alle Atp Finals". "Jannick Sinner - ha sottolineato Lo Russo - a tutti gli effetti può essere annoverato tra coloro che hanno reso Torino celebre nel mondo, anche grazie all'abbinamento con un grande evento tennistico che auspichiamo di avere altri 5 anni, sperando che i problemi che si sono creati fra governo e Fitp non pregiudichino quello che era stato annunciato l'anno scorso e cioè il proseguimento delle Atp Finals in Italia, e io penso e spero a Torino". Il sindaco ha concluso ribadendo che Sinner "è un grande campione, un grande italiano che rappresenta un modello virtuoso per i giovani con il comportamento che assume nella vittoria e nella sconfitta, dimostrando che attraverso il sacrificio, attraverso l'allenamento, la costanza, si possono ottenere buoni risultati e che, anche quando si perde, si può reagire con signorilità esprimendo una dimensione etica e valoriale che lo avvicina allo spirito torinese".