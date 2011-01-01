SALA ROSSA

"Vuoti a rendere", come la maggioranza. Mancano i numeri, salta la delibera

Colpi di scena e compleanni: tutto rinviato nel consiglio comunale di Torino che doveva affrontare misure contro le speculazioni immobiliari e per garantire più diritti alla casa. Viale chiede la conta. I Moderati non votano per far valere il loro peso politico

Non c’è pace per “Vuoti a rendere”, la delibera sul diritto alla casa che da mesi sta mettendo in agitazione il centrosinistra in Consiglio comunale di Torino. Oggi, giorno in cui era prevista la prima seduta del consiglio comunale post-vacanze, si attendeva un passo decisivo verso l’approvazione dell’atto. Invece, ancora una volta qualcosa è andato storto: è mancato il numero legale. Figuraccia per il centrosinistra.

Il testo visto e rivisto

Quello che verrà (prima o poi) approvato dall’aula è un testo che nei mesi ha subito diverse modifiche, frutto del dialogo continuo tra le varie componenti della maggioranza che sostiene la giunta del sindaco Stefano Lo Russo. A fare da mediatore tra l’area moderata e quella progressista è stato Claudio Cerrato, capogruppo del Pd. Eppure, nonostante gli sforzi, le perplessità sono evidentemente rimaste. Tanto che, poco prima del pasticcio in aula, Sara Diena ed Emanuele Busconi di Sinistra Ecologista, tra i maggiori sostenitori della delibera, hanno dovuto chiarire che l’atto “non è un attacco alla piccola proprietà, come la destra vuole far credere attraverso l’ostruzionismo portato avanti da mesi, ma una misura pensata per colpire le speculazioni su larga scala e rendere il diritto alla casa accessibile a tutti e tutte”. I Moderati intanto non hanno garantito il numero legale pare con l’obiettivo di far valere il proprio peso politico.

Manca il numero legale

A far saltare il consiglio comunale e la discussione in Sala Rossa è stato, nemmeno a dirlo, Silvio Viale. Che è anche contrario alla delibera stessa. Il consigliere radicale, noto per mettere alla prova i propri alleati, ha approfittato di un momento di distrazione della maggioranza per chiedere la verifica del numero legale. Che, in quel momento, non c’era. Secondo Viale, l’intento era mettere alla prova il gruppo del Movimento 5 Stelle: la maggioranza non riesce a garantire il numero legale, vediamo se gli ex grillini, per amore della delibera, decidono di fare da stampella al Pd. Un ragionamento, ammettiamolo, un po’ arzigogolato.

Alla verifica risultavano presenti 19 consiglieri, due in meno del necessario. La seduta è stata quindi sciolta e, subito dopo, è stata convocata una riunione di maggioranza dai toni, a quanto risulta, piuttosto accesi.

Si allungano dunque i tempi per (forse) vedere approvata la delibera “Vuoti a rendere”. La settimana prossima si riprenderà dall’intervento sospeso di Silvio Viale e dall’analisi dei 190 emendamenti protocollati che, considerata solo la presentazione, equivalgono a 570 minuti di esposizione.

“Buon compleanno Lorenza”

Un dettaglio di colore arriva dai corridoi di Palazzo Civico. Se è vero che in aula è mancato il numero legale, è altrettanto vero che nessuno è risultato assente alla “festicciola” di compleanno di Lorenza Patriarca, che ha voluto celebrare con i propri compagni di banco il compleanno prima del consiglio. Anche se con qualche giorno di ritardo. “Buon compleanno Lorenza”.