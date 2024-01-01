NewPrinces, nel semestre utile netto cresce a 22,2 milioni

NewPrinces, società quotata al segmento Star, ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 1,31 miliardi di euro, rispetto agli 1,36 miliardi nella prima metà del 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L'ebitda consolidato adjusted è pari a104,6 milioni, in crescita del 16,5% a parità di perimetro di consolidamento, con un margine dell'8% rispetto a 6,6% nel primo semestre 2024. L'ebit consolidato è più che raddoppiato a pari a 52,8 milioni (+116,5% rispetto al primo semestre 2024), L'utile netto consolidato di 22,2 milioni è in forte crescita di 23,5 milioni di euro rispetto alla perdita di 1,3 milioni del primo semestre 2024. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025: l'aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche intraprese" commenta il presidente Angelo Mastrolia. "A un anno dall'acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti: l'integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie. Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza - Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia - che saranno perfezionate a breve. Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale. Guardiamo con fiducia al futuro: la nostra storia e la nostra capacità di innovare ci spingono a costruire un gruppo sempre più forte, sostenibile e vicino ai consumatori".