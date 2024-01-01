NewPrinces, nel semestre utile netto cresce a 22,2 milioni

09:08 Martedì 09 Settembre 2025

NewPrinces, società quotata al segmento Star, ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 1,31 miliardi di euro, rispetto agli 1,36 miliardi nella prima metà del 2024, a parità di perimetro di consolidamento. L'ebitda consolidato adjusted è pari a104,6 milioni, in crescita del 16,5% a parità di perimetro di consolidamento, con un margine dell'8% rispetto a 6,6% nel primo semestre 2024. L'ebit consolidato è più che raddoppiato a pari a 52,8 milioni (+116,5% rispetto al primo semestre 2024), L'utile netto consolidato di 22,2 milioni è in forte crescita di 23,5 milioni di euro rispetto alla perdita di 1,3 milioni del primo semestre 2024. "Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025: l'aumento deciso dei margini conferma la solidità del nostro modello industriale, mentre la crescita della generazione di cassa e il miglioramento del capitale circolante testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche intraprese" commenta il presidente Angelo Mastrolia. "A un anno dall'acquisizione di Princes, i progressi raggiunti sono evidenti: l'integrazione sta portando i frutti attesi, contribuendo in modo significativo al rafforzamento delle nostre performance operative e finanziarie. Negli ultimi mesi abbiamo inoltre annunciato tre acquisizioni di grande rilevanza - Diageo Operations Italy, Plasmon e Carrefour Italia - che saranno perfezionate a breve. Queste operazioni rafforzeranno ulteriormente il nostro posizionamento e daranno nuova energia al percorso di crescita di NewPrinces, sia in Italia che a livello internazionale. Guardiamo con fiducia al futuro: la nostra storia e la nostra capacità di innovare ci spingono a costruire un gruppo sempre più forte, sostenibile e vicino ai consumatori".

