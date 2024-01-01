Centrale Latte: +3,7% ricavi nel primo semestre

Centrale del Latte d'Italia ha chiuso il primo semestre con un fatturato di 171,8 milioni di euro rispetto ai 165,7 milioni di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno, con un incremento del 3,7%, e un utile netto dopo le imposte pari a 4,6 milioni di euro, contro i 4,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. L'Ebitda si attesta a 15,2 milioni di euro, contro i 16 milioni di euro al 30 giugno 2024 e con un Ebitda margin del 8,8%, in diminuzione rispetto al 9,6% riportato nel primo semestre 2024. Il risultato operativo netto (Ebit) risulta pari a 6,9 milioni di euro, in flessione rispetto ai 8,3 milioni di euro del primo semestre 2024.