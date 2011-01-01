Weber (Ppe), rivedere il divieto sui motori a combustione

"Il settore dell'automotive è fondamentale per l'Europa. Uno degli aspetti chiave che dobbiamo raggiungere ora è la neutralità tecnologica. Ciò significa che abbiamo bisogno di una revisione del divieto sui motori a combustione interna, ci opporremo a questo approccio ideologico". Lo ha detto il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, parlando in conferenza stampa a Strasburgo. "Lo scorso anno abbiamo perso 88 mila posti di lavoro nell'industria automobilistica, quasi 90 mila in un anno. Il settore automobilistico non è solo il più grande settore economico dell'Ue, da cui dipendono milioni di posti di lavoro e famiglie, ma è anche una grande fonte d'innovazione, ed per questo ha bisogno del nostro sostegno come legislatori", ha aggiunto Weber.