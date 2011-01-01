Lo Russo, prematuro parlare di elezioni, lavoriamo per città

"Noi adesso siamo concentrati sull'attuazione del nostro programma di governo e stiamo rispettando moltissimi punti e praticamente tutte le scadenze. A me sembra oggettivamente molto, molto prematuro parlare di elezioni e distrarremmo energie da quello che dobbiamo fare, che è lavorare per la città". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sull'ipotesi di campo largo per le elezioni amministrative 2027. "Direi che questa discussione varrebbe la pena affrontarla tra non meno di un anno - aggiunge nella diretta radio del martedì, tornata dopo la pausa estiva -. Votiamo nel 2027, quindi capiterà ancora di tutto, mi pare abbastanza naturale. Diciamo che c'è una certa attenzione, forse estiva, a occupare il dibattito, ma noi siamo concentrati a lavorare per la città".