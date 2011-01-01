Riprese le ricerche dell'escursionista disperso nel Cuneese

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca dell'escursionista disperso da domenica nel comune di Entracque (Cuneo). L'uomo, dopo una gita in solitaria, aveva inviato un messaggio ai familiari intorno alle ore 19, per avvisarli del fatto che si stava dirigendo verso il parcheggio in cui aveva lasciato la moto, a circa tre ore di cammino. A mezzanotte, non vedendolo arrivare, i familiari avevano dato l'allarme. Oggi nelle ricerche sono coinvolti oltre 40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, di nuovo impegnati a battere i sentieri e i versanti della montagna nella zona tra il rifugio Pagarì e i colli delle Finestre e Saint Robert. I tecnici esperti in ricerca dispersi hanno deciso di concentrare le energie sulle aree più a valle dei percorsi, dopo che ieri si è focalizzata l'attenzione in quota nelle zone più impervie. Sul versante francese il peloton de gendarmerie de haute montagne ha ripreso i sorvoli con il proprio elicottero, così come i vigili del fuoco sul lato italiano. Sono impegnati nelle operazioni il soccorso alpino della guardia di finanza e il personale delle aree protette delle Alpi Marittime, che ha messo a disposizione i locali per il centro di coordinamento delle ricerche.