Lo Russo, con neo direttore auspico stabilità per Città Salute

"Il mio in bocca al lupo al nuovo manager che la Regione ha individuato, e il mio auspicio è quello di operare al meglio nell'interesse della città. Vedremo nei prossimi mesi". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito del neo direttore generale della Città della Salute e della Scienza, Livio Tranchida. "Una prerogativa della regione è quella di individuare le persone che guidano le aziende ospedaliere - ricorda il sindaco - e quella della Città della Salute è una delle più grandi, forse la più grande d'Italia". Per questo, sottolinea, quello di direttore generale "è un ruolo estremamente delicato. Il mio auspicio è che ci sia un po' di stabilità e, diciamo così, si eviti di scaricare sul personale sanitario problematiche che poi ovviamente sono problematiche che si scaricano sulle liste d'attesa, sui pazienti. Il tema della salute è cruciale". In questo contesto si inserisce anche il tema del nuovo ospedale della zona nord, alla Pellerina. "Noi abbiamo un obbligo - ribadisce il sindaco -, fornire una sanità pubblica di qualità alla cittadinanza. I nostri ospedali hanno un contenuto di competenza eccezionale, ma hanno dei contenitori vecchi, inadeguati, quindi c'è l'esigenza di fare nuovi ospedali. Il 2031 è una data che spero davvero si possa rispettare".