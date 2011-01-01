Raggiunge Maturità solo 15% giovani i cui genitori non la hanno

In Italia, il 63 % dei giovani adulti di età compresa tra i 25 e i 34 anni, con almeno un genitore in possesso di un titolo di studio terziario, ha conseguito a sua volta la maturità; questa percentuale scende al solo 15% per coloro i cui genitori non hanno completato un ciclo di studi secondario di secondo grado. Questo divario di 48 punti percentuali nel conseguimento di un titolo di studio dell'istruzione terziaria è superiore al divario medio dell'Ocse pari a 44 punti percentuali. E' quanto emerge dal rapporto Education at a glance 2025 pubblicato oggi. La buona notizia è che la percentuale di giovani adulti (di età compresa tra i 25 e i 34 anni) senza un livello di istruzione secondaria di secondo grado continua a diminuire in tutta la zona Ocse, raggiungendo una media del 13 %. E si osserva una tendenza analoga anche in Italia, dove la quota è scesa dal 24 % al 19 % tra il 2019 e il 2024.