In Italia stipendi prof diminuiti in 10 anni del 4,4%, studio

In Italia, gli stipendi effettivi degli insegnanti della scuola primaria sono inferiori del 33 % rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno, con una laurea, rispetto a una media del 17 % in meno nella zona Ocse. E' quanto emerge dal report Education at a glance 2025. Dal 2015, gli stipendi medi effettivi degli insegnanti della scuola primaria sono aumentati in termini reali del 14,6 % in media in tutti i Paesi dell'Ocse. Nel 2024, in Italia sono diminuiti del 4,4 %. Il numero di ore di insegnamento obbligatorio incide sui costi salariali degli insegnanti, poiché influisce sul numero di insegnanti necessari, combinandosi ad altri fattori quali le dimensioni delle classi e l'orario di insegnamento dei docenti. In Italia, gli studenti ricevono 917 ore di istruzione obbligatoria all'anno al livello primario e 990 ore al livello secondario di primo grado. Si tratta di un valore superiore alla media Ocse pari a 804 ore nella scuola primaria e a 909 ore nella scuola secondaria di primo grado. In Italia, le vacanze scolastiche nell'istruzione primaria hanno una durata di 13,8 settimane all'anno (considerando tutti i giorni di vacanza), rispetto alle 13,5 settimane della zona Ocse. In tutta la zona Ocse, la dimensione media delle classi nella scuola primaria è rimasta invariata dal 2013, con 20,6 studenti. In Italia, nel 2023 le classi erano composte in media da 17,9 studenti, in calo di 1,4 unità rispetto al 2013.