VERSO IL 2027

"Scelte sbagliate e senza visione". M5s chiude la porta a Lo Russo

La pagella dei torinesi è senza appello. Il capogruppo pentastellato Russi affonda: "Sicurezza, trasporti e casa, un fallimento totale". E in attesa delle parole di Appendino il messaggio è chiaro: per il 2027 il campo largo si può fare, ma solo con un altro sindaco

“La bocciatura del 60% dei torinesi è la conseguenza di scelte politiche sbagliate e dell’assenza di una qualsivoglia visione”. Andrea Russi è lapidario nel commentare il sondaggio realizzato da BiDiMedia in esclusiva per lo Spiffero. Numeri pesanti: quasi due terzi degli intervistati giudica negativamente l’attuale amministrazione. E sul fronte sicurezza – il tallone d’Achille del sindaco – il dato è impietoso. Se si votasse oggi, Stefano Lo Russo perderebbe dieci punti rispetto al 2021 e finirebbe addirittura dietro già al primo turno.

Il pentastellato non ha mai risparmiato bordate verso l’inquilino di Palazzo Civico. Anzi, nelle ultime settimane ha messo il carico: l’alleanza con il Pd in vista delle comunali 2027 sarà possibile solo “nel segno della discontinuità”. Tradotto dal politichese: con un altro candidato sindaco.

Progetto nuovo, sindaco logoro

“Serve un progetto politico nuovo – insiste l’ex grillino –. Non lo dice quel cattivone di Andrea Russi: lo dicono i cittadini”. Non lo afferma esplicitamente, ma il messaggio è chiarissimo: il rinnovamento non può che passare dai volti, e un eventuale “campo largo” torinese non può certo essere incarnato dall’attuale primo cittadino.

Ora l’attesa si sposta al 15 settembre, quando sul palco della Festa dell’Unità saliranno Chiara Appendino, Andrea Giorgis, Marco Grimaldi, Silvia Fregolent e Marco Lombardo, esponenti di quell’alleanza extra large che dal nazareno si vorrebbe riprodurre anche sotto la Mole. I riflettori saranno puntati sull’ex sindaca: inevitabile che arrivi la domanda sulla situazione torinese e sul “campo progressista” che Elly Schlein sogna “testardamente” a tutti i costi.

Ecco dove ha fallito Lo Russo

Partendo dalle risposte dei torinesi, Russi stila l’elenco dei fallimenti: “La sicurezza è fuori controllo, i trasporti pubblici restano in crisi, la viabilità peggiora. È il segno di una gestione incapace di affrontare le sfide della città”. E giù con la lista delle spine che possono far saltare qualsiasi trattativa Pd–M5s. Dal timido atteggiamento verso Stellantis alla scelta di dire sì all’inceneritore e all’ospedale alla Pellerina. Per non parlare delle mancate decisioni coraggiose su casa ed emergenza sociale.

Vecchie ruggini e nuove scosse

Ma non saranno solo i dossier programmatici a pesare sul tavolo. A rendere ancora più complicata la partita sono i rancori personali mai sopiti tra Lo Russo e Appendino. L’ultimo episodio è arrivato proprio ieri, fuori dalla Sala Rossa: dopo il discorso del sindaco sulla cittadinanza onoraria a Jannik Sinner, condito con un ringraziamento alla “precedente amministrazione” per aver portato le Atp Finals a Torino, c’è chi ha subito ricordato le palle da tennis esposte in consiglio comunale dall’allora capo dell’opposizione Lo Russo per sfottere la prima cittadina. “Non era il caso di creare imbarazzo”, ha commentato qualcuno.