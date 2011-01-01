Lo Russo, Cpr inefficace e inutile non andava riaperto

"Lo dissi direttamente al ministro Piantedosi quando venne a Torino, penso che il Cpr sia un modo sbagliato di affrontare il tema, è una struttura inefficace che non risponde a nessuna delle problematiche per cui è nato. E il fatto che sia stato riaperto dopo la chiusura dei lavori è stato un grande errore strategico e politico". A ribadire la sua posizione è il sindaco di Torino Stefano Lo Russo intervenuto all'incontro di fine mandato della garante delle persone private della libertà personale, Monica Gallo. "Oltretutto - aggiunge - il Cpr mette in difficoltà un intero sistema, anche di gestione e credo che debba essere chiuso. Non si affrontano con questo tipo di politiche le tematiche legate all'immigrazione e non ho timore di ribadire quanto pensavo prima che venisse riaperto e continuo a pensare, ossia che è sbagliato proprio l'istituto del Cpr".