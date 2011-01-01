ECONOMIA DOMESTICA

Svolta (possibile) per la Lear, assemblerà microcar cinesi

Raggiunta al ministero un'intesa, non vincolante, sul futuro dello stabilimento di sedili a Grugliasco. Il progetto garantirà il riassorbimento di 200-250 lavoratori sui 376 attualmente in forza. Prima di suonare le fanfare meglio attendere le garanzie

Si chiama Fipa, Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli, la newco pronta a rilanciare lo stabilimento Lear di Grugliasco (Torino), dopo anni di difficoltà e la perdita di commesse chiave. L’investitore, un gruppo italo-cinese composto dal concessionario italiano Fassina, da un investitore cinese, Gan Tou, e da un imprenditore di origini cinesi già operativo in Italia (Itb Auto), ha ufficializzato oggi il progetto durante l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).

Il piano industriale prevede l’assemblaggio e la commercializzazione per il mercato europeo dei quadricicli elettrici Desner, già presenti sul mercato, a marchio Fipa. L’investimento iniziale stimato oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro, con l’obiettivo di produrre 20.000 veicoli all’anno. Il progetto garantirà il riassorbimento di 200-250 lavoratori sui 376 attualmente in forza alla Lear, stabilendo una prospettiva di reindustrializzazione significativa per il sito torinese.

Il sito di Grugliasco vive una fase critica: il personale è sceso a 376 unità, anche a seguito delle operazioni di outplacement che hanno ricollocato 19 lavoratori. Il calo è legato soprattutto alla fine della storica commessa per i sedili Maserati, trasferita da Stellantis da Mirafiori a Modena, e alla perdita in passato della commessa per i sedili della Fiat 500 elettrica, assegnata al gruppo turco Martur.

I quadricicli L6 e L7, che saranno assemblati da Fipa, rientrano nella categoria legale dei motocicli e possono essere guidati rispettivamente da persone di almeno 14 e 16 anni. Attualmente i veicoli sono importati e commercializzati da Dtb con il marchio Desner. Le linee produttive dovrebbero partire all’inizio del 2026, con assemblaggi già a marzo.

All’incontro odierno hanno partecipato anche le rappresentanze sindacali: il segretario della Fim-Cisl Torino Canavese, Rocco Cutrì, ha sottolineato l’importanza di gestire risposte per tutti i lavoratori, evidenziando la necessità di procedere con prudenza. Le sigle hanno chiesto verifiche sulla solidità finanziaria e di mercato dei soci investitori e un confronto sulle condizioni di passaggio, con l’obiettivo di massimizzare le tutele salariali e normative dei dipendenti.

Sono stati avviati due tavoli di lavoro: uno sul piano industriale e l’altro sul piano sociale, con verifiche in sede ministeriale. Il prossimo incontro è fissato per il 9 ottobre, con l’obiettivo di arrivare a un accordo quadro vincolante entro metà novembre.