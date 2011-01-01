Scuola, Cirio domani in 3 istituti per il via al nuovo anno

Il presidente della Regione Alberto Cirio domani mattina sarà presente in alcune scuole del Piemonte per salutare gli studenti e il personale in occasione della partenza del nuovo anno scolastico. Alle 9, con il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Suraniti, sarà a Bagnolo (Cuneo) nella nuova scuola secondaria di primo grado realizzata con i fondi del Bando nazionale Scuole sicure a cui la Regione aggiunge 1 milione di euro per la realizzazione della mensa, alle 10.30 a Castelletto Stura (Cuneo) per l'inaugurazione del nuovo Polo dell'Infanzia realizzato con fondi Pnnr, e alle ore 11.30 a Torino nel Convitto Umberto, insieme al sindaco Stefano Lo Russo. Anche gli assessori e i sottosegretari parteciperanno all'inaugurazione del nuovo anno scolastico in istituti del territorio. La vicepresidente Elena Chiorino, con il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti, alle 10.15 sarà a Sandigliano (Biella) nella scuola secondaria di primo grado che ha ricevuto contributi per vari interventi di miglioramento, e alle ore 12 a Vercelli per l'inaugurazione della scuola primaria Bertinetti, oggetto di una riqualificazione completa. Bongioanni visiterà la scuola media Anna Frank di Mondovì e l'Istituto comprensivo di Cervasca. Bussalino l'Istituto comprensivo Viguzzolo di San Sebastiano Curone (Alessandria), Chiarelli l'Istituto Salesiani di Novara e gli Istituti Galilei e Don Bosco di Borgomanero (Novara), Gabusi la scuola primaria Pericle Tartaglino a Isola d'Asti, Gallo il plesso scolastico realizzato con i fondi Pnrr che ha permesso agli studenti di lasciare i container a Costigliole Saluzzo, Marnati l'Iti Omar e la scuola primaria Maraschi di Oleggio (Novara). E ancora, Vignale sarà a Balangero, San Maurizio Canavese e Ciriè nel Torinese, Porchietto a Robassomero (Torino), Preioni a Stresa e Crodo (Verbania).