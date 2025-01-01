CULTURAME

Culicchia apre le porte del Circolo dei lettori, Biino resta alla finestra

Presentata la nuova stagione, la prima sotto la direzione dello scrittore torinese di "Tutti giù per terra", recentemente adottato dalla destra. Fitto programma all'insegna del "dialogo aperto". Il notaio attende l'agognata proroga, ministro Giuli benedicente

“Dialogo aperto” non è un titolo casuale: è la bussola scelta da Giuseppe Culicchia per la stagione 2025/2026 del Circolo dei Lettori. Alla sua prima direzione, lo scrittore torinese scodella un programma ambizioso: mette al centro il confronto civile, la letteratura e il pensiero critico. “Il Circolo è casa tua – scandisce – ci parleremo a cuore aperto, ci confronteremo in campo aperto, ci sorprenderemo a guardare un cielo aperto. Tutto, nel segno del dialogo. Aperto”. Del resto, l’ex enfant prodige delle lettere è stato recentemente “adottato” dalla destra di Maurizio Marrone, complice (anche) il recente libro dedicato a Sergio Ramelli, lo studente diciottenne iscritto al Fronte della Gioventù morto in seguito a un’aggressione a colpi di chiave inglese da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia nel 1975. Opera meritoria, al di là del suo uso a fini politici, che conclude una ideale trilogia sugli anni Settanta, che ha i suoi primi due episodi nei libri dedicati alla tragica storia di Walter Alasia, cugino dell’autore, brigatista rosso ucciso nel 1976, e alla madre di Alasia, morta di crepacuore qualche anno dopo.

E mentre Culicchia apre finestre, organizza maratone letterarie, festival e progetti scolastici, sotto lo sguardo compiacente della giunta di centrodestra della Regione, dall’altra parte del tavolo c’è il presidente Giulio Biino, uomo di tutte le stagioni e noto per la sua accondiscendenza ai “padroni del vapore” di turno, che deve districarsi in questi mesi tra uffici regionali e trattative politiche. La sua proroga, in bilico da settimane, appare funzionale a un obiettivo preciso: permettere al notaio Biino di condurre in porto l’ingresso del Mic, il ministero della Cultura guidato dal guru del “pensiero solare” Alessandro Giuli, nel board del Salone del Libro.

Il calendario è una macchina da guerra culturale: debutto con Elizabeth Strout e il suo Raccontami tutto, grandi ospiti internazionali come David Grossman e Fernando Aramburu, e un’infinità di maratone dedicate a Camilleri, Pasolini, Dracula, Jane Austen, Hemingway e Fruttero & Lucentini. I festival – Scarabocchi, Torino Spiritualità, Radici e il Classico – sono solo la punta dell’iceberg: progetti scolastici, letture pubbliche, cicli di geopolitica con Limes, premi cinematografici come il Match, audiolibri, gruppi di lettura in presenza e online, tutto sotto la supervisione di un direttore che non teme di ironizzare sulla sua “non laurea”. Cornice vuota inclusa.

Il Circolo si allarga: Torino e Novara restano centrali, Cuneo e Vercelli diventano tappe itineranti, e Villa della Regina ospiterà la stagione estiva. La grande sala torinese di Palazzo Graneri è intitolata a Luca Beatrice, l’ecclettico critico d’arte pop scomparso nel gennaio 2025. Il progetto “In classe con” porta scrittori e intellettuali nelle aule, con ospiti da Daniele Mencarelli a Liliana Rampello, mentre Chora&Will Days apre la Fondazione ai linguaggi del presente: podcast, nuove narrazioni e informazione indipendente.

Eppure, a pochi metri da questa frenesia creativa, Biino resta in attesa. L’incarico scaduto da mesi è sospeso tra trattative e uffici regionali, il rinnovo appare più un atto di cortesia per il Mic, il ministero di Giuli, che un reale riconoscimento di meriti.

In un tempo in cui i muri sono più alti delle parole, Culicchia prova a trasformare Torino e il Piemonte in un laboratorio civile e culturale. Biino, invece, ricorda che certe poltrone si tengono più con cautela che con coraggio. La sfida è chiara: far respirare il Circolo o lasciarlo imprigionato tra protocolli e proroghe. Per ora, Culicchia ha aperto le finestre. Biino resta dietro la porta.