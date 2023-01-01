Regione Piemonte parte civile nel processo di Brandizzo

La Regione Piemonte si costituirà parte civile nel processo per la strage di Brandizzo, l'incidente ferroviario che nell'agosto 2023 costò la vita a cinque operai che stavano lavorando sui binari. Il governatore Alberto Cirio e l'assessore agli Affari legali Gian Luca Vignale lo hanno comunicato oggi al Consiglio regionale. "La Regione Piemonte, in coerenza con le proprie funzioni istituzionali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - dichiara Cirio con Vignale - intende, in analogia a quanto già fatto in passato nei processi Thyssen, Eternit e funivia del Mottarone, costituirsi parte civile nel futuro processo. Tale scelta risponde all'esigenza non solo di affermare la vicinanza di questa amministrazione alle famiglie delle vittime e alla comunità colpita, ma anche di ribadire con fermezza il ruolo attivo della Regione nella prevenzione e nel contrasto degli infortuni sul lavoro, che costituiscono un fenomeno drammatico e inaccettabile". "La gravità della strage di Brandizzo, che si configura come una violazione non solo della normativa in materia, ma anche dei principi fondamentali di tutela della persona e della dignità del lavoro - aggiunge - è in contrasto con l'impegno e lo sforzo della Regione, volto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso della vita umana. La costituzione di parte civile ha lo scopo di sostenere la piena affermazione delle responsabilità e concorrere alla ricerca della verità processuale". Per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, la Regione nel triennio 2024-2026 ha messo in campo molti interventi. La maggior parte sono stati finanziati con quasi 15 milioni di euro derivanti delle sanzioni riscosse dalle Asl e trasmessi alla Regione per il 75%. Le principali attività finanziate riguardano l'aumento di vigilanza e controllo, piani di prevenzione, il rilancio della rete di medicina del lavoro e ricerca attiva delle malattie professionali. Della somma complessiva, oltre 4 milioni sono destinati ad attività riguardanti salute, ambiente biodiversità e clima.