SALA ROSSA

"Se avete il coraggio occupate come la Salis". Portas provoca gli alleati a Torino

Per il leader dei Moderati la delibera sulla casa in discussione in Sala rossa è una scatola vuota, un atto "fuffa", utile solo a piantare bandierine da parte della sinistra. Per questo i suoi consiglieri non la voteranno. "Ma siamo fedeli a Lo Russo"

“Piuttosto facciano come Ilaria Salis che andava a occupare gli alloggi, almeno avrebbe un senso”. Giacomo Portas, per tutti Mimmo, il leader dei Moderati, il giorno dopo il pasticcio ‘Vuoti a rendere’ è lapidario e tagliente. “Non condivido quel che dice l’esponente di Avs, ma la rispetto perché ha coraggio delle sue idee e non si nasconde dietro metodi democristiani”. Come democristiana invece è la delibera sul diritto all’abitare fortemente sostenuta da Sinistra Ecologista e dal Partito Democratico che, non a caso, è stato il primo inciampo della maggioranza in consiglio comunale dopo le vacanze estive. Il moderato però rassicura: “Noi siamo fedeli a Lo Russo” e su questo atto “l’avevamo detto dieci volte di non essere d’accordo”.

Una misura "fuffa"

Nessun avvertimento dunque al centrosinistra, come avevano lasciato intendere i dem, ma semplice coerenza politica. La delibera sul diritto all’abitare per come è formulata oggi per Portas è “fuffa”, un atto insensato che serve solamente a qualcuno per piantare delle bandierine. Legittimo farlo, spiega, ma non in consiglio comunale e a distanza di così tanto tempo dalle elezioni perché il rischio è l'ingovernabilità.

Il fatto che Simone Fissolo e Ivana Garione durante la prima seduta del consiglio comunale non fossero presenti in aula per la discussione sull’atto non è quindi un messaggio inviato al sindaco. “Non siamo noi che abbiamo chiesto il numero legale”, spiega Portas, “abbiamo deciso che su questa roba qua non vogliamo perdere tempo”.

Il motivo è semplice, la delibera che arriverà al voto in aula è una scatola vuota. “È una delibera insensata: che senso ha proporre alle persone di affittare le case, mica siamo un’agenzia immobiliare”, spiega il moderato, “mi sembra solamente fuffa. Stiamo perdendo tempo e soldi durante i consigli comunali a parlare di nulla”.

Altro discorso se l’atto fosse stato denso di contenuti: “Avrei votato contro, ma avrei partecipato a una discussione vera”, continua Portas, “C’è gente che gli alloggi li tiene sfitti magari perché il figlio ha 16 anni e vuole darlo a lui, o perché ha avuto delle brutte esperienze di persone che non gli hanno pagato l’affitto. Ma poi cosa vuol dire grande proprietario: se ha cinque alloggi e sono di 50 metri quadri l’uno? È un grande proprietario?”. Dubbi nel merito di un atto travagliato che al momento non prevede neppure sanzioni per i proprietari che mantengono sfitti gli alloggi.

Manca il 40% del mandato

I Moderati al momento rimangono dunque l’unico vero alleato del sindaco Stefano Lo Russo. Senza se e senza ma, sono gli unici a dire apertamente che nel 2027 dovrà essere lui il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali, anche se manca ancora troppo tempo. “Mancano due anni e sono un’era geologica”, conclude Portas, “Chissà cosa succede in ventiquattro mesi. È sbagliato il fermento che c’è. In questi mesi abbiamo assistito ad attacchi da parte di partiti alleati nei confronti del sindaco, noi diciamo che se c’è lui noi ci siamo”. Altrimenti...