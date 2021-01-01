VERSO IL 2027

"Torinesi insoddisfatti? Non sono stupito". Damilano invoca la rivoluzione torinese

L'imprenditore sconfitto da Lo Russo nel 2021 commenta il sondaggio dello Spiffero: "Fa quello che aveva promesso, questa città ha bisogno di ben altro". E lancia una stoccata al centrodestra: "Chi dice basta civici ha dovuto aspettare vent'anni per tornare al ballottaggio"

“60% di torinesi insoddisfatti? Troppo pochi a giudicare da come sta amministrando la città”. Con questa battuta tra il serio e il faceto, direttamente da New York – dove si trova in questi giorni per lavoro – Paolo Damilano commenta il sondaggio realizzato da BiDiMedia e pubblicato in esclusiva dallo Spiffero sul gradimento del sindaco Stefano Lo Russo, che quattro anni fa aveva sfidato alle ultime comunali, risultando sconfitto al ballottaggio, fermandosi al 40,8% dopo aver ottenuto il 39% al primo turno. Una grande occasione persa secondo lui, ma in vista del 2027 è pronto ancora a dire la sua: non pensa a ricandidarsi (“Sono troppo impegnato con le mie aziende, al momento lo escludo”), ma se il centrodestra pensa davvero a espugnare Torino, l’apporto della sua lista Torino Bellissima sarà indispensabile.

Damilano, è stupito dai risultati di questo sondaggio?

«A dire la verità mi stupisco che in tanti si stupiscano. Stefano Lo Russo è una persona onesta e per bene, ma sta facendo esattamente quello che ha promesso in campagna elettorale: mettere a posto i conti della città e attuare le opere del Pnrr. Su questi punti non credo ci sia molto da obiettare, il problema è che Torino ha bisogno di ben altro».

E di cosa ha bisogno?

«Un cambiamento radicale è indispensabile. Si pensa ancora a Torino come città dell’automotive, ma bisogna accettare che quella fase storica è finita da un pezzo, e l’industria per forza di cose non può più essere il suo core business. Deve cambiare pelle, trasformandosi in una città in grado di attrarre i giovani, attraverso le università e le altre eccellenze del territorio, come il patrimonio culturale e quello enogastronomico. A partire da questo si deve promuovere l’immagine di Torino del mondo, grazie alla capacità di network che oggi manca completamente. E senza quella, come facciamo a convincere le persone a venire qui? Il risultato è un declino economico e demografico che va avanti da trent’anni».

Quindi la sua idea è quella di trasformare Torino in una città universitaria.

«Assolutamente, lo dicevo quattro anni fa in campagna elettorale e continuerò a dirlo: Torino ha tutto per diventare una città universitaria all’avanguardia di livello mondiale, potendo disporre di due atenei di eccellenza, ma serve il coraggio di cambiare. Faccio un esempio: siamo talmente affezionati al Lingotto che non si riesce a costruire un centro congressi degno di questo nome, e qui torno a un’altra mia proposta, che era quella di realizzare con i fondi del Pnrr il centro congressi più grande d’Europa. Il turismo congressuale permette di attrarre una clientela facoltosa, che se si trova bene ci torna con le proprie famiglie. Un volano incredibile, che però non viene per nulla valorizzato».

Forse i torinesi questo cambiamento di cui parla non lo vogliono così tanto.

«Diciamo che quando hanno avuto il coraggio di cambiare hanno scelto Appendino. Fossimo arrivati cinque anni prima forse avrebbero scelto noi, e le cose sarebbero andate diversamente in questa città. Io sarei andato in giro per il mondo per raccontare le eccellenze del territorio: puoi essere bravo quanto vuoi, ma devi farti conoscere».

Il sondaggio dice anche che dove Lo Russo sta facendo peggio è sulla sicurezza. È d’accordo?

«Quando si parla di sicurezza il sindaco butta sempre la palla in tribuna, dicendo che non è un tema di sua competenza. La verità è che manca la determinazione nel voler affrontare le tante situazioni complesse, che affliggono soprattutto i residenti delle periferie, dove si percepisce sempre più disagio. Barriera di Milano, che un tempo era un quartiere vivace, oggi è completamente ostaggio della delinquenza, e chi amministra la città non può sottrarsi alle sue responsabilità. Anche da questo passa il cambiamento radicale di cui parlo e di cui questa città ha assolutamente bisogno».

Quindi ci riprova nel 2027?

«Ad oggi lo escludo. Sono troppo impegnato con le mie aziende, e fare il sindaco richiede un impegno a tempo pieno. Per la campagna elettorale del 2021 ho dovuto dimettermi da tutti i miei incarichi, ora non potrei più farlo. Ma c’è un dato che emerge dal vostro sondaggio: la lista che ho lanciato quattro anni fa, Torino Bellissima, è stimata sopra il 7%, nel centrodestra è dietro solo a Fratelli d’Italia e davanti a partiti nazionali come Lega e Forza Italia. È un risultato straordinario, considerando che altre liste civiche si sono fermate a meno della metà. Poi sono orgoglioso del fatto che non si parli più come della lista di Paolo Damilano, ma come un movimento dietro il quale ci sono attivisti, consiglieri comunali e di circoscrizione che danno cuore e anima per questa città. Penso al lavoro che sta facendo Pierlucio Firrao in Sala Rossa, ma insieme a lui ci sono tanti altri. Se il centrodestra vuole davvero provare a vincere a Torino non può prescindere dalla società civile».

Però c’è anche chi dice che con un candidato civico non si vince.

«Ho letto un po’ di dichiarazioni in questi giorni da parte di esponenti del centrodestra proprio su questo tema. Tutti a dire che con i civici abbiamo già dato. A tutti loro vorrei ricordare che hanno aspettato 20 anni per tornare al ballottaggio. Tra le grandi città Torino è la più difficile da espugnare per il centrodestra: c’è la sua storia a dimostrarlo. Ma resto convinto che il percorso iniziato nel 2021 sia quello giusto: allora ci siamo andati vicino, la prossima volta faremo ancora meglio. Sempre più persone si rendono conto che bisogna cambiare veramente se si vuole fermare un declino che pare inarrestabile».