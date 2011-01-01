POLITICA & SANITÀ

Ritardi e promesse mancate, sul Cup il Piemonte "copia" il peggio della sanità lombarda

Ormai quasi non si contano gli annunci dell'assessore Riboldi. Un'analogia (forse l'unica) con il collega d'oltre Ticino Bertolaso messo nel mirino dall'opposizione al Pirellone. Valle (Pd) all'attacco: "Ha già cambiato più volte date"

Seguire il modello lombardo, in questo caso, non è certo motivo di vanto per la sanità del Piemonte. E la ragione per cui al profilo di Guido Bertolaso si associa quello del collega piemontese Federico Riboldi nulla c’entra con l’esperienza in materia del primo rispetto al secondo, tantomeno rimanda a sconosciuti punti in comune sulla gestione di una competenza complessa quanto politicamente (e non solo) sdrucciolevole. La questione è assai più banale, ma non per questo meno grave. Riguarda il sistema di prenotazioni, l’ormai famigerato Cup, da cui dipende parte dell’irrisolto problema delle liste d’attesa.

Al di qua e al di là del Ticino gli annunci sull’atteso e promesso cambiamento presentato come sorta di rivoluzione copernicana, si rincorrono smentendosi e rinnovandosi in un susseguirsi di rinvii che paiono senza fine, sicuramente senza data certa. Nelle scorse ore l’ex capo della Protezione Civile succeduto a Letizia Moratti al vertice della sanità lombarda annuncia che il nuovo Cup unico sarà pronto entro la fine del 2026, “al massimo nei primi mesi del 2027” rivendicando il fatto che “saremo la prima regione a realizzarlo”. La replica dell’opposizione non tarda a farsi sentire con il capogruppo del Pd al Pirellone, Pierfrancesco Majorino. “Bertolaso conferma quel che diciamo da tempo: non ha minimamente idea dei tempi di realizzazione del centro unico di prenotazione della sanità lombarda ed è ormai chiaro – aggiunge l’ex europarlamentare candidato sconfitto alla presidenza della Lombardia – che il Cup non sarà in funzione nemmeno entro la fine di questa legislatura”.

Uno scenario che sembra la fotocopia di quello che va delineandosi anche in Piemonte. “Il 23 settembre 2024, in occasione dell’hackathon dedicato al tema, Riboldi annunciava la partenza per del nuovo Cup per l’inizio della primavera 2025”, ricorda oggi Daniele Valle, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della commissione Sanità a Palazzo Lascaris. “Il 21 febbraio 2025, in occasione di un convegno organizzato da Rinascimento Europeo, l’assessore rilanciava l’annuncio spostandolo in avanti, “Saremo operativi a partire da luglio”, proclamava con analoga certezza”. Ma anche quel secondo traguardo non sarebbe mai stato raggiunto.

Valle elenca ulteriore traccia lasciata dall’ex sindaco di Casale Monferrato che nelle file di Fratelli d’Italia sarebbe arrivato a ottenere la delega più pesante e complessa della seconda giunta di Alberto Cirio. “In occasione del convegno Grandi Ospedali del 28 maggio – elenca ancora il consigliere del Pd – il capo politico della sanità, come lui stesso si definisce, affermava che “Il nuovo Cup integrato all'intelligenza artificiale dal 2026 entrerà a pieno regime”, procrastinando ulteriormente la data di avvio”. Nel frattempo ritardi segnavano gare per l’affidamento di alcuni servizi del futuro Cup, questioni sollevate dai sindacati restavano sul tavolo.

“Ad oggi, nonostante l’avvenuta aggiudicazione, ai lavoratori è ancora applicato il vecchio contratto multiservizi in luogo del contratto del commercio”, rimarca il Partito Democratico, ricordando pure che “tutte le implementazioni del servizio, dalla gestione integrata con l’intelligenza artificiale, i sistemi innovativi di follow up, disdetta e riprenotazione sono ancora tutti da venire”.

A fronte della questione sollevata dall’ulteriore annuncio di Bertolaso e guardando pure al sistema informatico adottato recentemente dopo una procedura di gara segnata anch’essa da intoppi che ha visto assegnare l’appalto alla stessa società che aveva gestito fino a non molto tempo addietro l’analogo servizio in Lombardia, Valle chiede se “c’è un legame tra i ritardi piemontesi e quelli lombardi?” e ancora se “è prevista una integrazione o comunicabilità tra i due sistemi”.

Sottolineando, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che “il problema delle liste d’attesa non si risolva solo intervenendo sul Cup Unico, ma sicuramente una parte dei disagi, legati in particolare alla gestione efficiente degli slot e delle disdette, all’accessibilità del sistema, al percorso di chi è già stato preso in carico o di chi viene sballottato inutilmente da una parte all’altra del Piemonte, potrebbero trovare risposta da uno strumento più volte annunciato ma ancora sulla carta”, il consigliere dem pone un ulteriore interrogativo. Valle chiede: “la data del primo gennaio 2026 indicata dall’assessore sarà veritiera?”.

A questo punto non resterà che aspettare. E, visti i precedenti, non farsi troppe illusioni. Perché se è vero che al momento del suo insediamento Riboldi aveva annunciato per la sanità piemontese un modello suo e non una copia di quello lombardo, almeno sul Cup i fatti sembrano smentire i proclami. Anche stavolta.