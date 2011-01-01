SOTTO PRESSIONE

"Si vota nel 2027". Lo Russo agita il calendario per allentare la morsa

Alla Festa dell’Unità il sindaco sposta l’asticella, dribblando le beghe sulle alleanze con voli pindarici su "perimetri valoriali" e geopolitica. Un modo per alleggerire la pressione su un mandato zoppicante, con i torinesi insoddisfatti. In 18 mesi deve convincere i cittadini e anche molti militanti delusi - VIDEO

“Vi do una notizia: si vota nel 2027”. Per Stefano Lo Russo, intervenuto stasera alla Festa dell’Unità, non è il momento di parlare di alleanze, ci sono ancora 18 mesi per portare a termine il programma. “Solo a quel punto i tempi saranno maturi per tracciare un bilancio del mandato e capire chi è pronto a condividere con noi un progetto di città”. Le discussioni di questi giorni, tra i ripetuti attacchi del Movimento 5 Stelle e le pretese di Avs, che in cerca di maggiore protagonismo nel campo largo (dopo aver ottenuto 0 candidature su 7 alle prossime regionali) ha messo nel mirino proprio Torino.

Modello alternativo

Quando però gli viene fatta la domanda diretta, il sindaco non si sottrae, e pur restando vago sposa in toto la linea “testardamente unitaria” della sua segretaria Elly Schlein. “La tensione unitaria del Partito democratico va nell’ottica di rendere contendibili le amministrazioni regionali ora e il governo nazionale in futuro: io continuo a essere ottimista”. Per il sindaco, esattamente come per la Schlein, non si tratta di stipulare un accordo politico, ma di definire un “perimetro valoriale condiviso”, in grado di proporre un modello di società alternativo a quello rappresentato dal governo Meloni in Italia e dai vari Trump e Orban a livello internazionale: “A fronte di questa destra nazionalista, razzista e xenofoba che esalta individualismo ed egoismo dobbiamo contrapporre un’idea di società diversa, che fa sì che si investa nella composizione del conflitto sociale”, ha detto Lo Russo dal palco di Piazza d’Armi, davanti a una folla nonostante la pioggia battente. “Se condividiamo questo perimetro culturale possiamo costruire una progettualità concreta. In questo campo condiviso le differenze possono essere smussate”. Le porte ai 5s sono aperte, per non dire spalancate: difficile però dire il contrario.

La città ideale

Lo Russo, che prima del suo intervento si è intrattenuto a cena tra i tavoli della Festa insieme ai sindaci della Città Metropolitana, ha spiegato la sua visione della città, che dovrebbe prendere definitivamente forma entro la fine del mandato. Una città che, a fronte della crisi dell’automotive, fa dell’università e della qualità della vita i suoi punti di forza. “Torino è una città media del Sud Europa in grado di proporre un’offerta formativa a tutto campo e una qualità della vita accessibile al ceto medio. Non voglio replicare qui il modello Milano, che sta diventando sempre più una città di miliardari”, rispondendo così alle perplessità sul nuovo piano regolatore, redatto da un assessore all’urbanistica, Paolo Mazzoleni, che è visto proprio come un’incarnazione di quel modello, finito anche nel mirino della magistratura. “Il nuovo piano regolatore, che questa città aspetta da trent’anni, è in fase di ultimazione: sarà presentato in autunno e discusso in Consiglio comunale entro fine anno. Sarà un piano fondato sul riuso degli spazi e non sull’espansione, che si traduce in speculazione edilizia”. Sull’attuazione delle opere del Pnrr Lo Russo si dice soddisfatto: “La nostra amministrazione è quella che ha aperto più cantieri nella storia di questa città: non era affatto scontato visto che siamo partiti da una situazione di dissesto finanziario”.

Le parole del sindaco

La sicurezza? Colpa del governo

Rispondendo a una domanda su un tema piuttosto delicato come quello della sicurezza, dove i torinesi lo accusano di aver fatto peggio, stando al sondaggio di BiDiMedia pubblicato in esclusiva dallo Spiffero, per il sindaco le colpe principali non ricadono sulla sua amministrazione, ma sul governo. “Siamo l’amministrazione che ha fatto più interventi e opere di riqualificazione urbana. Il nostro compito è quello di segnalare le situazioni difficili alle autorità competenti come la prefettura, la questura e il ministero, ma lo Stato fa fatica a intervenire”. Così il sindaco lancia anche un appello alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Auspico che il governo stanzi più risorse per le forze dell’ordine in questa città: abbiamo bisogno di più uomini e più pattuglie”. Anche su questo spera di invertire la rotta negli ultimi 18 mesi, per conquistare la fiducia degli altri partiti del campo largo ma soprattutto dei torinesi, che al momento paiono tutt’altro che soddisfatti dal suo operato.